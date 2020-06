Espargaro: Honda, Ducati ‘droommotoren’ voor titelgevecht

Motorsport.com kon vorige maand onthullen dat voormalig Moto2-kampioen Espargaro een mondeling akkoord bereikt heeft met het fabrieksteam van Honda. Daar wordt hij in 2021 de teamgenoot van wereldkampioen Marc Marquez. Zijn overstap is nog niet officieel bevestigd, bronnen in de Duitse media hebben gesuggereerd dat dit nog tot september kan duren vanwege de contractuele situatie bij KTM. Racedirecteur Mike Leitner bevestigde deze week min of meer dat Espargaro naar Honda zou vertrekken.

In gesprek met MotoGP.com zei Espargaro niets over zijn toekomst, maar gaf hij wel toe dat de motoren van Honda en Ducati de beste machines zijn om mee voor de wereldtitel te strijden: “We hebben de afgelopen jaren gezien dat er maar een rijder is die wint, dat is Marc Marquez met de Honda”, verklaarde hij. “Marc is een legende, hij is een geweldige rijder, maar op de Honda heeft hij laten zien dat het een motor is waarmee je kunt winnen. Hij toont dat elke race, hij laat dat aan het eind van het kampioenschap zien met een gigantische voorsprong in het klassement. Honda is op dit moment de motor waar je op wil rijden. Dat is duidelijk, dat wil iedereen en dat geldt ook voor de Ducati. Dat zijn de beste motoren op de grid.”

Reagerend op de geruchten, zei Espargaro: “Ik zou zeker graag op zo’n motor rijden, maar ik moet nog afwachten hoe de situatie met KTM is. Het is nog vroeg, maar wie wil niet op deze motor rijden? Uiteindelijk zijn dat de beste droommachines om mee voor de titel te vechten.” Espargaro gaf toe dat het ‘erg zonde’ is om een sterk team als KTM aan het eind van dit jaar te verlaten.

De Gazzetta dello Sport schreef woensdag dat uittredend Ducati-rijder Danilo Petrucci deze week naar Oostenrijk gaat voor onderhandelingen met KTM. Het lijkt erop dat de Italiaan overstapt naar de fabrikant uit Mattighofen, vorige week toonde hij al interesse in het zitje.

Met medewerking van Lewis Duncan