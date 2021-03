Espargaro: “Had vooraf getekend voor zo’n positieve test”

Er stonden vijf dagen voor de MotoGP-test in Qatar, maar in werkelijkheid werden het er vier. Op de laatste dag kwamen rijders amper in actie door een zandstorm op het Losail Circuit. Het belangrijkste werk werd daardoor op de voorlaatste dag verricht. Espargaro deed een competitieve racesimulatie en was sterk op oude banden. De Catalaan keek met een grote glimlach terug op de test.

“Voor ik hier kwam was het moeilijk om aan een resultaat te denken, we hebben gezien hoe [Marc] Marquez soms iedereen op een hoop reed en de andere rijders problemen hadden”, wees Espargaro op de verhoudingen bij Honda. “Ik wist niet wat mijn positie zou zijn, of ik dicht tegen het Marquez-niveau zou zitten of dat ik net als de andere rijders problemen zou hebben. Op dit moment ben ik heel blij, als iemand mij dit vooraf op een blaadje gegeven had, zou ik daar direct voor getekend hebben. Ik ben tevreden met Honda, met mijn crew-chief Ramon Aurin en met het team. Zij waren verrast over hoe soepel de aanpassing verlopen is. Ik voel me goed, maar er valt nog steeds veel te leren. Het was niet genoeg.”

Espargaro gaf eerder toe het ‘stressvol’ te vinden om de limiet te vinden met de voorkant van de RC213V. Hoewel hij in Qatar aardig wat werk verzet heeft, is hij nog niet helemaal vertrouwd met de machine. “Ik heb wel tijd nodig om meer ronden te doen”, voegde hij toe. “Ik kan nu zeggen waar de limiet is, maar soms haal ik dat wel en soms niet. Het hangt van de band af, ik moet de verschillende compounds op verschillende circuits testen om te weten wat de precieze prestaties zijn op de verschillende banden. Het is best een complexe situatie op MotoGP-machines, niet alleen bij Honda. Het laten werken van de Michelin-band is super tricky. Het is een kwestie van tijd en ervaring, op dit moment heb ik de situatie hier in Qatar wel min of meer onder controle. Het betekent niet dat ik geen enkele fout meer zal maken, dat kan gebeuren. Maar op dit moment heb ik de situatie min of meer onder controle.”