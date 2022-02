Espargaro goed te spreken over Honda: "Een totale ommekeer"

De voormalig Moto2-wereldkampioen kende vorig jaar een moeizaam eerste seizoen bij Honda, hij stond eenmaal op het podium en stond ondanks de gemiste races op ruime achterstand van Marc Marquez. De zesvoudig MotoGP-wereldkampioen won drie races, ondanks dat hij een deel van het seizoen moest missen door blessures. Espargaro had grote moeite met de achterkant van de RC213V. De grip van de machine was ondermaats en de man uit Granollers kon zijn gebruikelijke stijl niet gebruiken.

In Sepang kende hij een veelbelovende test, in Mandalika was hij op de eerste en laatste dag de snelste van het veld. “Het is een volledige ommekeer”, zegt Pol Espargaro over de Honda. “Nu kan ik mijn eigen stijl toepassen, ik kan de achterrem gebruiken zoals ik dat graag wil. Dat heb ik vorig jaar echt gemist. Er zijn zoveel zaken waardoor ik nu kan rijden zoals ik wil, zo heb ik mijn hele leven gereden en dat lukte vorig jaar niet. Vooral de achterkant was een drama. Deze motor is echt veranderd, in de kwalificatieruns zijn we sneller en in racetrim is de motor gewoon een stuk stabieler. En het is belangrijk dat ik zo competitief ben op een plek waar het heet is, waar ik in het verleden zoveel moeite mee had. We weten dat dit een test was en het raceweekend is andere koek, maar we zijn op beide circuits competitief geweest.”

Het team werkt als een geheel

Espargaro denkt dat de aangepaste werkwijze van Honda goede invloed gehad heeft op de ontwikkeling van de RC213V. Vorig jaar reden de Honda-coureurs allemaal op verschillende specificaties van de machine en dat kwam de ontwikkeling niet ten goede. “Dat was de goede aanpak voor de voorbereiding”, vindt Espargaro. “Alle Honda-rijders op dezelfde machine. Iedereen heeft een andere stijl en dat is goed om de potentie van de motor te beoordelen. Iedereen is blij, niemand zegt dat de oude motor beter was en dat is een geweldige ontwikkeling. We zitten allemaal met hetzelfde aerodynamische pakket. We zijn een homogeen team, meer dan vorig jaar. Dat is wat mij betreft de evolutie van ons team in de MotoGP. De afgelopen heeft Ducati dezelfde werkwijze gehanteerd en we hebben gezien hoe dat gegaan is. Honda bouwt nu niet alleen aan het team, maar er wordt ook gebouwd aan de fabriek en dat is de sleutel tot succes.”