Espargaro moet geduld opbrengen in aanpassing op Honda

Espargaro heeft in de eerste drie races van het seizoen bemoedigende dingen laten zien, maar alleen in de Qatar GP eindigde hij als achtste. Tijdens de Grand Prix van Portugal moest de Catalaan gedwongen opgeven door een probleem met de achterrem. Hoewel het racetempo sterk is, liggen de problemen van Espargaro op dit moment vooral in de kwalificaties. Hij heeft moeite om de limiet van de Honda-voorbanden te vinden en dat houdt hem momenteel tegen wat betreft het rijden van goede kwalificatierondjes.

“Met dit type motor, en dat was met KTM ook het geval, moet je de meeste tijd winnen bij het remmen, het insturen van de bocht, de bocht zelf en de acceleratie”, verklaarde Espargaro. “Je moet sterk zijn met de remmen, maar als je niet weet hoe dat moet heb je wel een probleem. Als je de limiet nog niet precies kent, kun je de grip niet optimaal gebruiken en dat is een probleem. Op dit moment gaat het in de meeste sectoren wel aardig. In de eerste bocht van Portimao was ik de snelste in de kwalificatie, dus ik kan het wel. Maar ik krijg alle sectoren in een ronde nog niet goed. Onder het remmen pak je veel tijd, maar ik ga vaak te wijd en dan maak ik veel fouten. Dat is vooral lastig in de kwalificaties waar de verschillen zo klein zijn, een marge van twee tienden is gigantisch.

Volgens Espargaro is het meer een gebrek aan ervaring is dan een probleem met de motor. "Het gaat erom dat ik meer meters maak, de situatie beter leer inschatten en we op plekken komen waar ik de remzones beter ken. Dan gaat het een stuk makkelijker worden, zeker ook om alle sectoren in een snelle ronde goed te doen. Wat dat betreft moet ik geduldig zijn, het komt vanzelf. We hebben de snelheid, ik moet alleen zorgen dat we het in een rondje kunnen persen.”