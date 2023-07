Het MotoGP-seizoen 2023 moet voor Pol Espargaro eigenlijk nog beginnen. Door een crash in de tweede vrije training voor de seizoensopener in Portugal heeft hij tot dusver alle races moeten missen. De Spanjaard brak in Portimao meerdere botten, onder meer in zijn wervelkolom en zijn kaak. Aan zijn drie gebroken rugwervels moest hij geopereerd worden, terwijl hij door de gebroken kaak zijn mond niet mocht openen en aan een vloeibaar dieet moest beginnen. Met name dat laatste heeft zo zijn sporen achtergelaten bij Espargaro, die in Assen als toeschouwer aanwezig was bij de laatste race voor de zomerstop. Hij verloor iedere week twee kilogram aan spiermassa en dat had ingrijpende gevolgen.

"Het slechtste moment was dat ik de eerste vier weken mijn mond dicht moest houden nadat ik uit het ziekenhuis kwam. Vier weken lang kon ik niet eten, dus ik dronk soep en verloor 2,5 kilogram per week. Het was krankzinnig", blikt Espargaro terug op het zwaarste moment van zijn herstel. "Ik verloor twee kilogram aan spieren, want vanaf het begin van het jaar had ik al geen vet meer. Je hebt veel pijn enzovoorts, maar je kijkt in de spiegel en zegt 'ik moet hier weer van herstellen'. Hoeveel werk heb ik in de winter geleverd om drie kilo aan te komen? En hoeveel werk is het om acht of negen kilo aan te komen? Het was een slecht gevoel. Ik keek in de spiegel en zag niet mijn eigen gezicht of eigen lichaam. Ik herkende mijn lichaam niet en dat was zwaar."

Espargaro was op het dieptepunt net zo zwaar, "of misschien zelfs lichter" dan in zijn tijd in de 125cc. Inmiddels is hij alweer wat aangekomen en verlopen zijn trainingen goed. De zomerstop van vijf weken voor de Britse Grand Prix ziet hij als een nieuw voorseizoen, al heeft hij naar eigen zeggen wel met de gedachte gespeeld om de sport vaarwel te zeggen. "Absoluut. Dit soort blessures zijn zwaar. De laatste maand keek ik er vooral naar uit om weer op de motor te stappen. Maar als je in het ziekenhuis ligt, er zo slecht aan toe bent en veel mensen je bezoeken en vertellen wat je allemaal hebt, dan is dat zwaar", aldus Espargaro.

"Dat geldt zeker in mijn situatie met een vrouw en twee dochters. Maar uiteindelijk is dit wat ik doe. Ik heb mijn hele carrière geracet, mezelf bezeerd, om daarna te herstellen en weer op te stappen. Het hoort bij dit werk, dus ik probeer het maar als de negatieve kant van het werk te zien. Dat gevoel is nu wel weg, omdat ik ernaar uitkijk om terug te keren. Deze momenten brengen je echter terug naar de realiteit. Je denkt er niet aan als het jou niet overkomt, maar als dat wel gebeurt, denk je 'wow, dit is echt'. Het blijft dan iets langer hangen dan als je een vinger, hand of iets anders breekt. Dit is veel ernstiger, dus ik ga beter opletten als ik op de motor zit. Hoewel ik een experimentele gast ben en al vele jaren in de MotoGP rijd, gebeuren dit soort dingen nog steeds. Je moet dus goed oppassen."