Honda begon met een radicaal aangepaste machine aan het MotoGP-seizoen 2022. Het Japanse merk probeerde op deze manier de problemen met grip aan de achterzijde op te lossen. Het pakket werd door de coureurs in het begin goed ontvangen. Maar op een podiumplek in Qatar na, is Pol Espargaro er niet meer in geslaagd de top-vijf te halen. De Spaanse coureur worstelt opnieuw met gripproblemen. Voor de zomerstop liet Honda-baas Alberto Puig al weten dat de Japanners een andere manier van denken moeten vinden om de problemen op te lossen. Maar Espargaro, die in 2023 voor twee jaar terugkeert naar KTM bij Tech3, heeft voorlopig het idee dat het raceteam weinig steun krijgt van de fabriek in Japan.

"Wat mij stoort is dat Honda zich niet uitspreekt, ze zeggen niets", zegt Espargaro na de Britse Grand Prix. "Ik zie niet dat Honda bezorgd is. Ik weet niet hoe ik het moet interpreteren. Het ergste is dat een fabrikant zijn spierballen niet toont. Vijf jaar geleden leek het ondenkbaar dat Honda het lastig zou krijgen en de Italianen zouden vliegen. Dat was niet te voorzien. Het probleem is dat ik geen idee heb wat Honda precies denkt. Ik weet niet of wat er hier gebeurt Japan bereikt. Het lijkt er niet echt op. We krijgen geen materiaal dat nodig is om de machine te verbeteren."

Aan de andere kant van de Honda-garage zegt Stefan Bradl, die de geblesseerde Marc Marquez vervangt, dat zijn wedstrijden gevolgen hebben voor het HRC-testprogramma. Daarnaast droeg hun deelname aan de acht uur van Suzuka ook niet bij aan het MotoGP-kant. "Ja, dat is een probleem", antwoordt hij op de vraag of het testprogramma lijdt door al het racen. "Ze testen steeds meer in Japan. Ze moesten natuurlijk ook de acht uur van Suzuka voorbereiden. Uiteindelijk ben ik blij dat ze die race gewonnen hebben. Misschien is er nu weer meer capaciteit voor de MotoGP. Dat is goed."