Espargaro ging vrijdag in de eerste training voor de Grand Prix van Duitsland maar liefst twee keer onderuit, maar de tweede val was duidelijk de meest pijnlijke. Na een highsider bij het ingaan van de eerste bocht klapte de jongste van de broers met zijn lijf vol op het asfalt. Het duurde even voordat hij kon opstaan. De coureur maakte melding van pijnlijke ribben, maar er werden na onderzoek geen breuken vastgesteld. Het verbijten van de pijn werd iets verlicht met injecties die de pijn stillen, maar in de kwalificatie kwam Espargaro aardig voor de dag. Hij eindigde op de derde plek in Q1 en bleef op vier duizendsten van plaatsing voor Q2 steken.

“Moeilijk, heel moeilijk”, zei de Honda-rijder. “Het voelt alsof er een truck over me heen is gereden, ik heb vooral veel pijn aan de ribben. Ik had gedacht dat het vandaag wat beter zou zijn, maar het voelde juist wat slechter. Toen ik zaterdagochtend wakker werd voelde ik me slecht en het werd niet beter. In de middag heb ik twee injecties gekregen om de pijn te verminderen en ik heb wat pijnstillers genomen, maar dat werkte niet zoals ik dacht. Ik heb pijn geleden vandaag en ik zat 0,004 naast Q2. Dat laat zien hoe klein de verschillen zijn en ook dat je eigenlijk niets kunt bereiken als je niet optimaal bent.”

Espargaro is niet de enige die geblesseerd aan de start staat van de Duitse Grand Prix. Alex Rins besloot de race te laten voor wat het is vanwege zijn polsblessure. Takaaki Nakagami heeft last van de schouderblessure die hij opliep in Barcelona. Gevraagd of het zin heeft om te racen, zegt Espargaro: “Ja, we kunnen punten pakken. Ik moet racen, dat is mijn werk. Als ik kan racen, dan ga ik dat doen en wil ik het proberen. Ik weet niet hoe het zal gaan, maar ik ga het zeker proberen.”