Espargaro boos op regie MotoGP rond crash Bagnaia in Barcelona

Vorige week kwam Francesco Bagnaia met slechts wat kneuzingen weg bij een nare crash kort na de start van de Catalaanse Grand Prix. Na een flinke highsider kon Brad Binder hem niet meer ontwijken, waardoor de KTM-coureur over het been van de WK-leider reed. Terwijl de race werd stilgelegd en Bagnaia medische assistentie kreeg, zond de regie van de race maar liefst negentien keer een herhaling uit van het ongeval, terwijl op dat moment alleen bekend was dat de coureur bij kennis was. Later liet de regie ook livebeelden zien van de familie en het team van Bagnaia, dat op dat moment vol zorgen wachtte bij het medisch centrum.

Met name dat laatste punt is een bron van irritatie voor Pol Espargaro. De Tech3 GasGas-rijder, die eerder dit jaar iets vergelijkbaars meemaakte toen hij in Portugal zwaar gewond raakte bij een trainingscrash, pleit dan ook voor radicale veranderingen. "Het is niet correct en ik ben daar erg pissig door. Het is iets wat ik wil bespreken in de veiligheidscommissie, want ik heb het zelf meegemaakt. Ja, het is niet goed om het incident te laten zien, vooral als we niet weten hoe het met Pecco gaat. Maar om de familie in beeld te brengen...", uit Espargaro zijn irritatie over de keuzes van de regie.

"Ik laat mijn eigen familie niet zien op Instagram of sociale media. Ik hou daar niet van, want ik probeer ze te beschermen voor deze wereld. Ik ben degene die alle kritiek, blessures en dergelijke moet doorstaan. Maar ik accepteer het niet dat mijn familie op tv wordt getoond en dat de mensen ze daar kunnen zien", vervolgt Espargaro. "Iets waar mijn vrouw veel moeite mee had, was dat ze in beeld was toen ze voor het ziekenhuis op mij wachtte. In het geval van Pecco kregen ze te horen dat hij in orde was. Maar in mijn geval was ik naar de kloten, het ging slecht - heel, heel slecht. Mijn vrouw had het dus al moeilijk, dus het is dan helemaal verkeerd om gefilmd te worden en op tv zichtbaar te zijn. Dat moet radicaal veranderen, ze moeten veel dingen aanpakken."

Eindeloze herhalingen niet fijn voor coureurs

Fabio Quartararo, de MotoGP-kampioen van 2021, heeft intussen vooral problemen met de hoeveelheid herhalingen die van Bagnaia's crash werden getoond in de world feed. "Ik vind het onacceptabel. Je kunt het één keer laten zien, maar uiteindelijk moeten alle andere coureurs nogmaals starten. Je zet één keer de herhaling in, maar je moet beseffen dat er twintig andere coureurs zijn die moeten herstarten en wie het ook kan overkomen", oordeelt de Yamaha-coureur. "Mentaal is het dus moeilijk als je een grote crash ziet. Uiteindelijk is de coureur in orde, maar het kan veel slechter aflopen. Als ze zeggen 'rijder oké', weten we niet of diegene een arm of twee benen heeft gebroken of juist helemaal niets heeft. Persoonlijk vind ik het oké als ze het een keer laten zien, maar het is niet fijn als het eindeloos herhaald wordt."

Daarin krijgt Quartararo bijval van Marc Marquez. Hij vindt negentien herhalingen van één crash eveneens overdreven. "Het hoort erbij, maar het klopt dat ze het niet zo vaak hadden hoeven laten zien. Het is echter niet mijn beslissing. In mijn geval heb ik de tv uitgezet en concentreerde ik mij volledig op mijn werk", vertelt de zesvoudig MotoGP-kampioen, die tegelijkertijd ook begrip toont voor de keuze van de regie. "Maar als je checkt hoe vaak de crash en de overwinning op internet zijn bekeken, dan is de crash veel vaker gezien. Als de mensen dat willen zien, moeten de producenten het laten zien. Maar voor de coureurs is het heel lastig. Toen ik de race thuis terugkeek, heb ik dat moment overgeslagen. Als coureur wil ik dat niet zien. Als het negentien keer getoond wordt, dan is dat genoeg. Vijf is al genoeg, minder misschien ook. Als het echt negentien keer was, dan zeg ik dat het te veel is."