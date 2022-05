Pol Espargaro is boos: Ik kan echt helemaal niets met deze Honda

Het huidige MotoGP-seizoen verloopt voor alle Honda-coureurs moeizaam. De Japanners besloten de RC213V radicaal te veranderen, maar alleen Pol Espargaro heeft voorlopig het podium gezien. Op het circuit van Losail in Qatar stuurde de Spaanse coureur de machine naar de derde plek. Sindsdien wist hij nog maar één keer de top-tien te bereiken. In Le Mans ging het ook niet van harte. Espargaro klokte de elfde tijd in de kwalificatie, reed in de race lange tijd tiende, maar verloor een plekje door een crash van KTM-coureur Miguel Oliveira waar hij voor moest uitwijken.

Zelfs zonder dat moment had Espargaro niet het gevoel dichter bij de racewinnaar te kunnen finishen. Bij het passeren van de meet zat er 22,7 seconden verschil tussen hem en Enea Bastianini. Hij voelt zich naar eigen zeggen niet snel op de Honda en windt zich daarover op. "Ik ben daar altijd boos over tijdens het rijden. Eerder voelde ik me goed op bepaalde plekken, op de KTM was ik altijd sterk met het remmen", zegt Espargaro, die na 2022 mogelijk geen zitje meer heeft. "Ik herinner me een race op Misano waar zij veel sneller waren dan ik. Ik eindigde alsnog op het podium omdat ik veel later remde. Dat was mijn sterke punt. Ik zocht de limiet op. Op deze Honda voel ik mijn sterke punten niet. Ik worstel bij aanremmen, in het midden van de bocht en bij het accelereren. Dit is de reden dat ik twintig seconden achter de eerste coureur eindig, mijn sterke punten zijn weg. Ik voel me niet snel, ik ben niet snel en ik rijd niet goed."

Het feit dat Espargaro niet goed overweg kan met de Honda betekende dat hij zondag niemand kon inhalen in Le Mans. "Eén van mijn grootste problemen is dat ik met de machine niet kan inhalen. Ik verloor veel bij het accelereren door het gemis aan grip. Ik zat achter Brad Binder, die remt niet heel slecht, maar alleen bij het remmen kon ik tijd goedmaken. Omdat ik zoveel verloor bij de exit, moest ik tijd terugwinnen bij het remmen en ik moest ook nog eens veel later remmen. Ik heb tijdens de race wel zes keer geprobeerd om de KTM's in te halen. Die laatste keer ging ik wijd omdat het onmogelijk was. Zodra ik achter iemand zit kan ik niet inhalen."