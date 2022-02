Vrijdag ging de tweede en laatste test in de aanloop naar het MotoGP-seizoen 2022 van start. Op de openingsdag klokte Pol Espargaro namens Repsol Honda al de snelste tijd, al was die niet bijzonder representatief vanwege de moeilijke, modderige omstandigheden op het Mandalika International Street Circuit. Ook op zondag voelde Espargaro zich klaarblijkelijk goed, want al in het eerste uur van de laatste testdag in Indonesië snelde de Spanjaard naar 1.31.060. Aangezien de meeste rijders zich daarna richtten op de langere raceruns, bleef die tijd tot het einde van de dag staan.

Wereldkampioen Fabio Quartararo kwam van de concurrentie nog het dichtste bij de tijd van Espargaro, maar de Yamaha-fabriekscoureur strandde op 0,014 seconde van de snelste tijd. Hij toonde eerder al zijn teleurstelling over het gebrek aan progressie die Yamaha heeft geboekt met de 2022-motor. Hij probeerde zondag zijn vorm over één vliegende ronde te verbeteren, omdat hij daar voor zijn gevoel wat miste ten opzichte van vorig jaar. De derde tijd ging zondag naar Aleix Espargaro, die op zijn Aprilia ruim drie tienden meer nodig had dan zijn jongere broertje Pol, voor Franco Morbidelli op de tweede fabrieksmotor van Yamaha.

De top-vijf van de laatste testdag werd gecompleteerd door Francesco Bagnaia, die de snelste Ducati-rijder van de dag was. Op iets meer dan vier tienden van Espargaro reed Alex Rins de zesde tijd, op 0,001 seconde gevolgd door Maverick Viñales op de tweede Aprilia. Johann Zarco, Brad Binder en Alex Marquez rondden de top-tien af. Luca Marina klokte zaterdag nog de snelste tijd, maar kwam zondag niet verder dan P12. Daarmee eindigde hij wel voor zesvoudig MotoGP-kampioen Marc Marquez (veertiende) en Jack Miller (vijftiende). Fabio Di Giannantonio was op P18 de snelste debutant en de enige binnen een seconde van Espargaro.

Voor Jorge Martin was de zondag in Indonesië een weinig productieve testdag. De Pramac Ducati-coureur ging zondag twee keer hard onderuit en reed uiteindelijk slechts achttien ronden. Ook Tech3 KTM-debutant Raul Fernandez kwam weinig in actie vanwege de hersenschudding die hij zaterdag bij een valpartij opliep. Suzuki-rijder Joan Mir, de wereldkampioen van 2020, kwam zelfs helemaal niet in actie op de laatste testdag. Terwijl enkele teamleden besmet zijn geraakt met COVID-19, liep de Spanjaard zondag een voedselvergiftiging op.

Uitslag MotoGP-test Indonesië - zondag

Pos. Coureur Team Tijd Verschil 1 Pol Espargaro Honda Team 1.31.060 2 Fabio Quartararo Yamaha MotoGP 1.31.074 +0.014 3 Aleix Espargaro Aprilia Racing 1.31.385 +0.325 4 Franco Morbidelli Yamaha MotoGP 1.31.416 +0.356 5 Francesco Bagnaia Ducati Team 1.31.436 +0.376 6 Alex Rins Team Suzuki 1.31.477 +0.417 7 Maverick Viñales Aprilia Racing 1.31.478 +0.418 8 Johann Zarco Pramac Racing 1.31.488 +0.428 9 Brad Binder KTM Factory Racing 1.31.574 +0.514 10 Alex Marquez LCR Honda 1.31.603 +0.543 11 Miguel Oliveira KTM Factory Racing 1.31.620 +0.560 12 Luca Marini VR46 Racing Team 1.31.665 +0.605 13 Takaaki Nakagami LCR Honda 1.31.687 +0.627 14 Marc Marquez Honda Team 1.31.793 +0.733 15 Jack Miller Ducati Team 1.31.870 +0.810 16 Andrea Dovizioso RNF MotoGP Team 1.31.890 +0.830 17 Marco Bezzecchi VR46 Racing Team 1.31.901 +0.841 18 Fabio Di Giannantonio Gresini Racing 1.31.915 +0.855 19 Enea Bastianini Gresini Racing 1.32.010 +0.950 20 Jorge Martin Pramac Racing 1.32.544 +1.484 21 Remy Gardner Tech3 KTM 1.32.860 +1.800 22 Darryn Binder RNF MotoGP Team 1.33.049 +1.989 23 Raul Fernandez Tech3 KTM 1.34.896 +3.836