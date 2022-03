De jongste van de Espargaro-broers toonde zondag initiatief in de Grand Prix van Qatar. Vanaf de zesde startplek stoof hij in rap tempo naar voren om aan het eind van de eerste ronde al aan de leiding te liggen. Dit hield hij tot het eind van de zeventiende ronde vol, maar toen werd hij te grazen genomen door Enea Bastianini. Op datzelfde moment verkeek Espargaro zich ook op het rempunt voor de eerste bocht, waardoor hij in één klap ook de tweede stek verloor aan Brad Binder. De achterband van Espargaro was in de slotfase helemaal naar de vaantjes, maar de Spanjaard was tevreden met de derde plek die hij overhield aan een avontuur in Qatar.

“Het is mooi, heel mooi”, zegt Espargaro. “Uiteindelijk ben ik derde gewonnen, maar ik heb lang aan de leiding gereden. Het was zeker niet het plan om de hele race vooraan te rijden, maar daar heb je niks aan als je niet aan het eind aan kop rijdt. Ik denk dat ik en Honda vanavond wel ons visitekaartje afgegeven hebben. Niet alleen Marc Marquez kan winnen met de Honda. Dat is geweldig nieuws na de vele jaren waarin Honda alleen op Marquez leunde. Het is voor de hele groep goed nieuws. Het betekent dat de motor met andere rijders en andere stijlen kan winnen, we komen uit een moeilijke positie. Dit is prachtig voor het merk. Dit is een van de belangrijke races voor Honda, ze hebben het geweldig gedaan.”

"Ik reed aan kop, ik was snel en ik was de banden naar de vaantjes aan het rijden"

Door de strijdlustige start van Espargaro leek het erop dat hij het veld op een lint wilde trekken op het Losail Circuit. Niets is echter minder waar, laat hij weten: “Het was zeker niet ons plan om van voren te zitten, juist het tegenovergestelde. Ik dacht dat we een grote groep zouden krijgen en ik wilde het liefste achteraan het groepje hangen tot het eind van de race om de banden koel te houden en het brandstofverbruik goed te houden. Het werd een andere race. Ik reed aan kop, ik was snel en ik was de banden naar de vaantjes aan het rijden. Ik voelde me comfortabel en het kon me niet schelen wat er zou gebeuren. Ik wilde laten zien dat ik snel kan zijn en ik weet dat ik talent heb. Ik kan een fabrieksrijder zijn bij Honda. Daar ging het vandaag om, ik wilde mezelf laten zien.”

De nieuwe gebruiksvriendelijke Honda RC213V is waar Espargaro sinds zijn komst om gevraagd heeft. De coureur stelt dat de machine nog veel meer potentie heeft. “Ik zal niet zeggen dat dit de motor is die ik had verwacht bij Honda, maar dit was zeker de motor die ik graag wilde”, zegt hij over zijn interne strijd. “Het is een machine waar ik beter mee kan rijden, waarmee ik niet hoef te forceren en alles hoef te riskeren. Ik ben nog niet gecrasht met deze motor. In Qatar ook niet. De motor is sneller, maar ook veiliger. Dat is heel belangrijk voor ons, daardoor kunnen we nu sterk zijn. Dit is ook waarom Honda mij gekozen heeft.”