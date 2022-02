Espargaro: Wil bewijzen dat ik nieuw contract bij Honda verdien

Pol Espargaro is van alle Honda-coureurs ongetwijfeld het meest blij met de radicale conceptwijziging van de Honda RC213VR. Dit laat de Spanjaard niet alleen weten bij elke vraag die hem hierover gesteld wordt, maar is ook terug te zien aan diens rondetijden in de voorbereidingen op het MotoGP-seizoen. Zo was Espargaro uiteindelijk de snelste in de driedaagse test op het nieuwe circuit van Mandalika.

Voorlopig blijkt de Honda voor 2022 zowel snel te zijn in een vliegende ronde als in langere runs. Los van het design, is het grote verschil met vorig jaar dat de achterzijde meer grip heeft. Dit is iets wat de Spanjaard miste en waar hij het meest om vroeg. Op die manier wil de coureur crashes vermijden, iets wat hem in 2021 een deuk in zijn zelfvertrouwen opleverde. Afgelopen seizoen schoof Espargaro twintig keer onderuit, maar in de wintertests is de Spaanse Honda-coureur niet één keer onderuit gegaan.

Espargaro wil er meteen voor gaan in Qatar

De revolutie van de motorfiets kan voor de Catalaan niet op een beter moment komen, aangezien zijn contract eind dit seizoen afloopt en Joan Mir en Fabio Quartararo allebei gewild zijn. Reden genoeg voor Espargaro om in 2022 te laten zien wat hij waard is, op een machine die naar zijn zin is. Tijd om te wennen aan de nieuwe motorfiets gunt hij zichzelf niet, in Qatar is een podium meteen het doel.

"Ik wil in Losail vechten voor een podium, er is geen andere optie als je voor de titel wil strijden. Het wordt niet eenvoudig aangezien er nog andere kandidaten zijn, Ducati is ook erg snel. Dit is echter wel waar we moeten staan. Ik heb maar één doel en kan niet langer wachten", vertelt Espargaro in gesprek met Motorsport.com, die stelt dat het bereiken van zijn doel hem een kans op contractverlenging geeft bij Honda. "Ik voel me een soort wedstrijdbal elke keer als ik op de machine stap. Het is niet voor Honda of mijn toekomst, maar om mezelf te bewijzen dat ik het verdien hier te zijn. Dit betekent niet dat ik elke keer eerste ga eindigen, maar dat ik Honda wel kan laten zien dat door de inspanningen in de winter de motor competitief is. Honda verdient het om een rijder te hebben die in staat is om in de voorhoede te vechten."