Vrijdag verklapte Honda-teammanager Alberto Puig dat er slechts drie serieuze kandidaten zijn om Marc Marquez in 2024 te vervangen bij het fabrieksteam. Alleen Fabio di Giannantonio, Luca Marini en Pol Espargaro zouden een echte kans maken, ook doordat ze recente MotoGP-ervaring hebben. Door de naam van Espargaro kan nu echter alweer een streep. De huidige GasGas Tech3-rijder werd weliswaar benaderd door Honda, maar wil uiteindelijk bij KTM blijven. "Ik heb uit het verleden al een goede relatie met Alberto", trapte Espargaro af na een vraag van Motorsport.com of hij een terugkeer bij Honda overweegt. "Het is een goede gast en hij doet zijn werk goed. Honda zit dankzij Marc in een heel lastige situatie."

"Ik heb met Alberto gesproken om te zien wat de situatie is. Maar ik sprak ook met de jongens van de Pierer Mobility Group [KTM] en we beseften dat het voor beide partijen beter is om bij dit project te blijven totdat we een wereldkampioen hebben afgeleverd", vervolgde de Spanjaard, die aan het einde van het seizoen testrijder van KTM wordt om zo plaats te maken voor debutant Pedro Acosta. "Het contract loopt eind volgend jaar af en daarna ben ik vrij, dus we moeten het met KTM bespreken als er iets komt. Op dit moment ben ik echter tevreden met waar ik ben. Ik wil Honda echt bedanken, want zo slecht was het dus niet als ze je na je vertrek terug willen hebben. De relatie is altijd goed geweest, hoewel de resultaten mager waren. Daar ben ik blij mee en dat betekent veel voor mij, maar mijn toekomst ziet er anders uit."

Espargaro raakte bij de seizoensopener in Portugal zwaar geblesseerd en was daardoor lang uit de roulatie. Ook nu heeft hij fysiek en mentaal nog last van de crash en daardoor is de testrol bij KTM op dit moment iets wat hij nodig heeft. Toch denkt hij dat hij een goede optie was geweest voor Honda in 2024. "Als ze iemand moeten kiezen met ervaring, die andere motoren kent en weet hoe je een motorfiets kan verbeteren, dan denk ik dat ik een goede optie was voor het project", aldus Espargaro. "Ik wil echter zien waar ik over een paar jaar sta. Misschien ga ik naar Honda en zijn de resultaten goed, want Honda is Honda. En dan blijf ik in 2025, 2026, je weet het niet. Maar ik denk echt dat ik na deze winter terugkeer met een goed niveau. Het is wat het is. Ik heb gekozen om te blijven en ik heb veel respect voor Honda. Ik respecteer Alberto ook, hij heeft goed werk geleverd."