Espargaro: “Alleen een nieuw Honda-chassis gaat niet genoeg zijn”

De Spanjaard maakte afgelopen winter de overstap van KTM naar Honda. Aanvankelijk verliep de aanpassing op de Honda vrij voorspoedig, maar Espargaro liep al snel tegen problemen op. Honda verkeerde bovendien in een lastige situatie door het ontbreken van Marc Marquez, die de afgelopen jaren als referentie acteerde. Bij Honda werkt men op een andere manier dan Espargaro bij KTM gewend was. Waar de Oostenrijkse groep vooral als team werkte, heeft de snelste man over het algemeen het initiatief bij Honda.

Het merk kampt dit seizoen met een gebrek aan grip aan de achterkant van de machine. Dat levert veel problemen op bij het rijden. Desondanks rekent Espargaro erop dat er in de komende races verbetering komt. “Geheimzinnigheid en Japanners gaan hand in hand, maar we zitten nu midden in een zomerstop van vijf weken”, verklaarde Espargaro tijdens een privétest in Barcelona in gesprek met Motorsport.com. “De pauze is nog nooit zo lang geweest en dat betekent dat er veel gedaan kan worden in Japan. We krijgen zeker onderdelen. Wat het is, hoe we het gaan krijgen en wanneer? Dat weten we niet.”

"Het is nog niet zo simpel"

In Assen introduceerde Honda al een nieuw frame. Ook Espargaro reed daar tijdens de trainingen voor de TT mee. De Spanjaard verwacht dat het daar niet bij blijft: “We verwachten veel meer dingen, niet alleen een chassis. De motor heeft ook best wat veranderingen nodig om beter te werken en de achterband te laten functioneren. Het is nog niet zo simpel, het samenstellen van een nieuw chassis alleen is niet genoeg.”

Espargaro staat met 41 punten op de twaalfde plek in het wereldkampioenschap, hij is daarmee de derde van de vier Honda-coureurs op de grid. Alleen Alex Marquez staat nog lager. Zijn beste resultaat tot nu toe zijn twee achtste plaatsen in Qatar en Le Mans.