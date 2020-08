Plaat in arm van Marquez brak ‘toen hij raam open wilde zetten’

De regerend wereldkampioen moest afgelopen maandag voor de tweede keer onder het mes. Na een crash tijdens de Spaanse GP was er een titaniumplaat bevestigd om de breuk te herstellen. Marquez probeerde een week later alweer terug te keren, maar hij kon het raceweekend niet volbrengen vanwege problemen met zijn arm. Aanvankelijk zou de rijder dit weekend in Brno weer op de motor stappen, maar een tweede operatie zorgde ervoor dat hij ook deze race moet missen.

Puig onthulde donderdag in gesprek met het journaille dat de terugval van Marquez kwam door een ‘huiselijk ongeluk’. De belasting voor de plaat was te groot geworden. “Marc heeft maandag een tweede operatie gehad aan zijn bovenarm als gevolg van de crash in Jerez”, zei Puig. “Het was een huiselijk ongeluk deze keer. Hij probeerde het raam te openen en hij voelde ineens veel pijn. Later zagen we dat de plaat in zijn arm gebroken was. Dit was het resultaat van alle stress die de arm te verduren heeft gekregen, we gingen naar Jerez met de overtuiging dat hij het kon. De artsen keurden hem goed en ze hebben ons nooit op de hoogte gesteld dat de plaat zou kunnen breken. Als we dat hadden geweten, was hij niet naar Jerez gekomen en had Honda hem niet toegestaan om te racen. Het positieve is dat dit thuis is gebeurd en niet op de motor in Brno of in Oostenrijk. De consequenties waren gigantisch geweest als hij bijvoorbeeld nog een crash zou hebben. Vanaf nu zullen we de ontwikkeling van de fractuur in de gaten houden De tijd zal uitwijzen wanneer hij weer kan racen.”

De Repsol Honda-teambaas is het niet eens met de suggestie dat Marquez te veel risico heeft genomen tijdens de tweede Jerez-race, toen hij terug wilde komen. “De racerij is een gevaarlijke sport en dit is niet in Jerez gebeurd, het gebeurde in zijn huis. Als je er op die manier naar kijkt ben ik het er niet mee eens. Het is waar dat er na een operatie meer stress komt te staan op de breuk als je iets doet, meer dan wanneer je stilzit. Maar je bent een sportman en je wordt betaald om te presteren. Dat is wat hij wilde proberen.”

Marquez staat momenteel op vijftig punten achterstand van Fabio Quartararo in het wereldkampioenschap. Absentie tijdens de Tsjechische Grand Prix heeft de titelkansen van Marquez nog verder verkleind. “Je kunt het niet uitsluiten, maar het is wel moeilijker”, zei Puig over de titelkansen van Marquez. “De andere jongens hebben meer kans en ook rijders die voorheen geen kans hadden, hebben nu wel een kans. Als je er mathematisch naar kijkt wordt het lastig. Soms win je, soms verlies je. Normaal wint Marquez. Nu wordt het lastig.”

Met medewerking van Oriol Puigdemont