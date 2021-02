Pitgebouw Termas de Rio Hondo verwoest door hevige brand

De brand zou zijn ontstaan tijdens laswerken bovenop het paddockgebouw. Omdat de brand zo hoog ontstond had de brandweer het moeilijk om het vuur aanvankelijk onder controle te krijgen. Door de wind verspreidde de brand zich snel naar de rest van het pitgebouw, waaronder de garages en de perszaal. Drie verdiepingen zijn volledig in vlammen opgegaan. Er is op moment van schrijven geen sprake van gewonden.

Vrijdagnacht concentreerde het brandweerkorps, dat werd bijgestaan door verschillende naburige korpsen, zich op het redden van het museum rond de legendarische Juan Manuel Fangio. "80% van het pitgebouw is verloren gegaan", vertelde een van de vele brandweermannen vrijdagavond aan de Argentijnse krant La Nacion. "We proberen het museum te redden, maar dit is een ramp. Wat ons het meest tegenwerkt is de wind, die de vlammen onbeheersbaar maakt. Het is om van te huilen uit onmacht."

Termas de Rio Hondo, gelegen in de noordelijke provincie Santiago del Estero, is het meest moderne circuit van Argentinië dat sinds 2014 de MotoGP ontvangt. Door het coronavirus kon de editie van vorig jaar niet doorgaan en ook de race van 2021 werd tot nader order uitgesteld en mogelijk verplaatst naar eind oktober of begin november, maar door deze verwoestende brand lijkt dat niet meer mogelijk.