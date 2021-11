Beirer en Leitner verklaren managementwissel bij KTM MotoGP-team

KTM won in 2021 weliswaar twee races, maar daar tegenover stonden ook genoeg wedstrijden waarin de Oostenrijkse fabrikant simpelweg niet competitief was. In de MotoGP zijn de verschillen de afgelopen jaren dusdanig klein geworden, dat de zoektocht naar de laatste paar tienden tijdswinst een hels karwei is geworden. Voormalig Honda-man Mike Leitner werd daarvan het slachtoffer. De Oostenrijker vervulde sinds de start van het team een rol als algemeen manager, maar wordt voor komend seizoen vervangen door Pramac Ducati-teammanager Francesco Guidotti. Toch stelt KTM Motorsport-baas Pit Beirer dat Leitner betrokken blijft bij het team.

“Ik wil graag onderstrepen dat we niet volledig afscheid nemen van Mike, hij blijft bij KTM”, benadrukte Beirer in gesprek met de collega’s van Motorsport.com Duitsland. “Hij is en blijft een vriend van het huis. Mike heeft zeven jaar lang alles gegeven voor dit project, dag en nacht. We hebben samen besloten dat we een andere weg in moeten slaan met de manier waarop we ons team managen. We moeten een nieuwe stap zetten met dit project en we willen het sportieve management lostrekken van de ontwikkeling van de motoren. Mike en ik hebben samen besloten dat we voor de toekomst iets radicaal anders moesten doen, anders zouden we de stap nooit maken. Daarom hebben we de beslissing genomen dat we in de toekomst iets zouden veranderen.”

Leitner was vanaf het prille begin betrokken bij het KTM MotoGP-team en hij vervulde in die periode steeds meer verschillende functies. “De afgelopen jaren zijn er zoveel taken gekomen, in eerste instantie op het circuit maar ook daarbuiten”, vertelde Leitner in gesprek met onze Duitse zustersite. “Tussen de races door ben ik ook op technisch en strategisch niveau betrokken bij de ontwikkeling. Maar daarnaast was er nog veel meer te doen. In de afgelopen zeven jaar heb ik een ongekende hoeveelheid energie geïnvesteerd in dit project, we hebben het van helemaal niets opgebouwd. Nu hebben we een punt bereikt waar je het op strategisch vlak anders moet aanpakken. En daar sta ik achter. Met het opnieuw indelen van het management geef je meer mensen meer verantwoordelijkheid en dat is volgens mij alleen maar goed.”

Hand in eigen boezem: “Voor onrust gezorgd”

De successen van KTM in 2020 hadden echter ook een keerzijde. De formatie moest zich voor het eerst houden aan de strenge testbeperkingen en technische veranderingen konden daardoor alleen tijdens de raceweekenden getest worden. Dat had invloed op de prestaties van de rijders. “Ze waren niet op hun gemak en wij konden niet omgaan met de normale taken tijdens de races. Na de eerste training werd altijd gesproken over nieuwe onderdelen. Daarmee hebben we ook voor veel onrust gezorgd in het team.”

Fabiano Sterlacchini gaat zich in Mattighofen gaat bezighouden met de technische ontwikkeling. Het testteam rond Dani Pedrosa moet de technische nieuwigheden gaan testen, het raceteam moet gefocust blijven op de prestaties op het circuit. “We hebben een heel goed testteam, we hebben met Pedrosa een geweldige testrijder. We hebben samen al veel bereikt, maar we hebben ergens een afslag genomen en daarmee te veel aan het raceteam uitbesteed. We moeten onze planning wellicht een beetje aanpassen in het ontwikkelingsproces, misschien moeten we iets langer testen voordat een onderdeel het raceteam bereikt. We willen minder onderdelen naar het raceteam laten doorstromen, dat moet voor rust zorgen.”

Die rust moet bewaard worden door Guidotti, die in tegenstelling tot Leitner geen technische achtergrond heeft: “Hij kan deze rol op het circuit heel goed vervullen”, zegt Leitner over zijn opvolger. Hij houdt zich niet bezig met technische beslissingen, niemand in het team verlangt dit ook van hem. Hij neemt een functioneel team over, er valt niet veel te bouwen. Wat dat betreft staan we er goed voor, ik heb mijn hart en ziel in dit team gestoken om de juiste mensen te vinden.”

Leitner stond zelf ook aan de basis van Guidotti’s komst, Beirer daarover: “Mike is betrokken geweest bij deze verandering. Er is geen ruzie of iets dergelijks, we zijn vooral trots op wat we bereikt hebben. We zijn Mike erg dankbaar, daar bestaat geen twijfel over. Hij voelt natuurlijk ook emoties, hij geeft zijn baby uit handen. Aan de andere kant heeft hij iets prachtigs bereikt, nu is het tijd om de volgende stap te zetten met vers bloed en jonge engineers. Zij moeten ons nu verder brengen.”

Het is nog niet duidelijk wat voor rol Leitner in de toekomst gaat vervullen bij KTM.