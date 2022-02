Beirer over Petrucci’s toekomst: “Hij blijft een vriend van KTM”

Bij het debuut van Danilo Petrucci in de Dakar Rally liet de sympathieke Italiaan vriend en vijand versteld staan. Hij is een podium in een klassementsproef, een etappezege en een hele ervaring rijker geworden in twee weken Saudi-Arabië. De stap van KTM om Petrucci meteen in het diepe te gooien was opvallend. Doorgaans gaat er een heel traject vooraf aan plaatsing voor de Dakar. Het is immers de zwaarste rally ter wereld, een uitdaging waar soms op leven en dood gespeeld wordt. Petrucci’s voorbereiding werd in een snelkookpan afgewerkt: Dubai. Na enkele weken spelen in het zand én een enkelbreuk, was de Italiaan klaargestoomd voor het grote werk.

“Toen we bekendmaakten dat hij de Dakar Rally ging doen dachten mensen dat het een soort marketingstunt was”, vertelde Beirer na de presentatie van het KTM MotoGP-team. “Niemand begreep het plan, ik wist hoe goed hij off-road was en we wisten ook dat hij hiervan droomde. Het was pijnlijk dat we hem niet langer een plek konden geven in de MotoGP omdat we van de persoon Danilo houden. Dit was voor ons iets dat we hem konden geven. Niet omdat we nog een sterke rallycoureur nodig hebben, we hebben een heel sterk team. We wilden hem iets teruggeven uit respect voor wat hij voor ons gedaan heeft. Hij heeft gereden, werd elke dag sneller en won uiteindelijk een etappe. Dat was prachtig, dat had niemand verwacht. We hebben een salaris met hem afgesproken. Het eerste deel voor de start en het tweede deel als hij de finish zou halen. Ik wilde niet dat hij zichzelf over de kop zou jagen voor een bonus.”

KTM produceert geen Superbikes en kon Petrucci wat dat betreft geen raceprogramma bieden. Ook op off-road vlak zit KTM niet bepaald krap in de rijders. Een extra plekje in het KTM-team vrijmaken voor deelname in het WK Cross Country was daarom ook onmogelijk, tot verontwaardiging van Petrucci. “Ze hebben me vooraf gevraagd naar de toekomst bij KTM en op datzelfde moment konden we hem niet een asfaltprogramma bieden, hij wilde voor de andere uitdaging gaan en dat is oké. Toen we de plannen maakten zag niemand in hem een etappewinnaar in de Dakar. Dat soort dingen gebeuren, maar hij moest ook zien hoe moeilijk het is en hoe gevaarlijk het kan zijn.” Beirer is er echter van overtuigd dat er plek is als Petrucci nog een keer de Dakar wil rijden. “Ik weet niet zeker of hij een rallyloopbaan wil lanceren, maar hij weet wie we zijn en hij kan ons altijd bereiken. We willen met hem om tafel als het iets rustiger is en er duidelijkheid is over de nabije toekomst. Ik weet niet of er al duidelijkheid is over het komende seizoen. Maar we gaan met hem om tafel, de Dakar evalueren en hij blijft ook een vriend van de familie. Dat is duidelijk.”