De test van Pirelli in Brno eindigt met Aprilia aan de leiding en een lichte valpartij voor Marquez

De eerste MotoGP-test met 850cc-motoren en Pirelli-banden voor de gecontracteerde coureurs is afgelopen maandag afgesloten op het Autodrom van Brno, waarbij Aprilia de snelste tijden neerzette en Marc Márquez een lichte valpartij had.

Volgend seizoen wordt de Italiaanse fabrikant Pirelli de enige bandenleverancier voor de MotoGP, waarmee een nieuw tijdperk in het wereldkampioenschap wordt ingeluid. Naast de nieuwe rubbersamenstellingen zal de koningsklasse beschikken over een 850cc-motor in plaats van de huidige 1.000cc, evenals een beperking van de aerodynamica en een volledig verbod op rijhoogte-systemen.

Er is weinig naar buiten gekomen over de test, die maandag na de Tsjechische GP in Brno werd gehouden, wat betekende dat het circuit al met rubber was ingesmeerd. Hoewel de omgevingstemperatuur iets lager was dan op zondag, was de hitte verstikkend.

De testdag vond volledig achter gesloten deuren plaats, maar Motorsport.com heeft vernomen dat Márquez ten val kwam, zonder daarbij letsel op te lopen, wat een van de belangrijkste doelstellingen was van alle opgeroepen coureurs.

Hoewel er geen enkele informatie is verstrekt over rondetijden, is uitgelekt dat de bandenfabrikant zeer tevreden was met het resultaat van de tests en dat de Aprilia-rijders de beste tijden neerzetten, namelijk 1m54,0s, negen tienden langzamer dan de snelste raceronde van Fabio Di Giannantonio(1m53,122s) op zondag, en iets minder dan drie seconden langzamer dan de polepositiontijd van Ai Ogura(1m51,139s).

Het belangrijkste kenmerk van de test is dat het de eerste was voor gecontracteerde racecoureurs, hoewel sommige fabrikanten coureurs inzetten die volgend jaar op andere motoren zullen rijden.

De door Pirelli ontwikkelde banden werden getest door Marquez en Fermín Aldeguer (Ducati), Marco Bezzecchi en Raul Fernandez (Aprilia), Luca Marini en Joan Mir (Honda), Toprak Razgatlıoglu (Yamaha) en Pedro Acosta (KTM), samen met testrijders Daniel Pedrosa en Pol Espargaro (KTM), en Augusto Fernandez (Yamaha).

De testdag, die ’s ochtends grotendeels in de zon plaatsvond en vanaf halverwege de middag iets bewolkter was, kende lucht- en baantemperaturen die vergelijkbaar waren met die tijdens het raceweekend.

Naast de 850cc-motoren die volgend jaar hun debuut maken, hadden sommige fabrikanten huidige motoren aangepast om de technische configuratie van 2027 te simuleren.

Toprak Razgatlioglu Foto door: Pirelli

“Ik wil de coureurs en fabrikanten bedanken voor hun medewerking en het enthousiasme dat ze hebben getoond tijdens deze belangrijke test, op onze weg naar de MotoGP van 2027,” verklaarde Giorgio Barbier, directeur van Pirelli Motorcycle Racing.

„Het testprogramma was veeleisend, met veel oplossingen die geëvalueerd moesten worden, na een raceweekend dat gekenmerkt werd door hoge temperaturen en slechts enkele dagen voor de volgende Grand Prix. Na de privésessies die tot nu toe alleen met testrijders waren gehouden, konden we in Brno eindelijk nuttige informatie verzamelen over de 2027-banden voor de toekomstige 850cc-motoren, ook van enkele gecontracteerde rijders”, vervolgde de directeur.

“Alle fabrikanten hebben de afgesproken programma’s voltooid, met gedifferentieerde testprogramma’s voor de twee motoren om de gegevensverzameling te maximaliseren, en sommige rijders hebben ook sprintracesimulaties en volledige raceafstanden afgelegd. De samenwerking met rijders en fabrikanten blijft zeer constructief en de ontwikkeling verloopt volgens plan.”

Op basis van de gegevens die Pirelli afgelopen maandag heeft verzameld, zal de fabrikant een volgende stap zetten in de ontwikkeling van zijn 2027-assortiment.

„De vandaag verzamelde gegevens, samen met die van de komende privétests – te beginnen met de test in september na de GP van Oostenrijk en de test aan het einde van het seizoen in Valencia – zullen van fundamenteel belang zijn bij het vaststellen van de definitieve kenmerken van het 2027-assortiment“, aldus Barbier.

De test van vandaag was de eerste van drie sessies die gedurende het seizoen met racecoureurs op het programma staan. De volgende vinden plaats op de maandag na de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring en op de dinsdag na de laatste Grand Prix van het seizoen in Valencia.