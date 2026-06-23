Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

De test van Pirelli in Brno eindigt met Aprilia aan de leiding en een lichte valpartij voor Marquez

MotoGP
De test van Pirelli in Brno eindigt met Aprilia aan de leiding en een lichte valpartij voor Marquez

Ducati maakt bekend dat het contract van Márquez is verlengd tot en met 2028

MotoGP
Ducati maakt bekend dat het contract van Márquez is verlengd tot en met 2028

MotoGP introduceert een onmiddellijk verbod op holeshot-apparaten, verdere wijzigingen zijn gepland voor de Duitse GP

MotoGP
TT Assen
MotoGP introduceert een onmiddellijk verbod op holeshot-apparaten, verdere wijzigingen zijn gepland voor de Duitse GP

Controverse rond F1-race Monaco naar 'court of appeal': wat betekent dit voor podium van Gasly?

Formule 1
GP van Oostenrijk
Controverse rond F1-race Monaco naar 'court of appeal': wat betekent dit voor podium van Gasly?

Hamilton bedankt zijn fans: "Ze hebben me vorig jaar gered”

Formule 1
GP van Barcelona-Catalonië
Hamilton bedankt zijn fans: "Ze hebben me vorig jaar gered”

Waarom MotoGP de klap van Bezzecchi niet mag vergeten

MotoGP
GP van Tsjechië
Waarom MotoGP de klap van Bezzecchi niet mag vergeten

Wat zat er achter de speciale ‘teambijeenkomst’ van Honda en Aston Martin in Barcelona?

Formule 1
GP van Oostenrijk
Wat zat er achter de speciale ‘teambijeenkomst’ van Honda en Aston Martin in Barcelona?

Aprilia: Eerdere incidenten aanleiding voor beroep tegen schorsing Marco Bezzecchi

MotoGP
GP van Tsjechië
Aprilia: Eerdere incidenten aanleiding voor beroep tegen schorsing Marco Bezzecchi
MotoGP

De test van Pirelli in Brno eindigt met Aprilia aan de leiding en een lichte valpartij voor Marquez

De eerste MotoGP-test met 850cc-motoren en Pirelli-banden voor de onder contract staande coureurs is afgelopen maandag op het circuit van Brno afgesloten

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Gepubliceerd:
Marc Marquez, Ducati Team, Giorgio Barbier

De eerste MotoGP-test met 850cc-motoren en Pirelli-banden voor de gecontracteerde coureurs is afgelopen maandag afgesloten op het Autodrom van Brno, waarbij Aprilia de snelste tijden neerzette en Marc Márquez een lichte valpartij had.

Volgend seizoen wordt de Italiaanse fabrikant Pirelli de enige bandenleverancier voor de MotoGP, waarmee een nieuw tijdperk in het wereldkampioenschap wordt ingeluid. Naast de nieuwe rubbersamenstellingen zal de koningsklasse beschikken over een 850cc-motor in plaats van de huidige 1.000cc, evenals een beperking van de aerodynamica en een volledig verbod op rijhoogte-systemen.

Er is weinig naar buiten gekomen over de test, die maandag na de Tsjechische GP in Brno werd gehouden, wat betekende dat het circuit al met rubber was ingesmeerd. Hoewel de omgevingstemperatuur iets lager was dan op zondag, was de hitte verstikkend.

De testdag vond volledig achter gesloten deuren plaats, maar Motorsport.com heeft vernomen dat Márquez ten val kwam, zonder daarbij letsel op te lopen, wat een van de belangrijkste doelstellingen was van alle opgeroepen coureurs.

Hoewel er geen enkele informatie is verstrekt over rondetijden, is uitgelekt dat de bandenfabrikant zeer tevreden was met het resultaat van de tests en dat de Aprilia-rijders de beste tijden neerzetten, namelijk 1m54,0s, negen tienden langzamer dan de snelste raceronde van Fabio Di Giannantonio(1m53,122s) op zondag, en iets minder dan drie seconden langzamer dan de polepositiontijd van Ai Ogura(1m51,139s).

Het belangrijkste kenmerk van de test is dat het de eerste was voor gecontracteerde racecoureurs, hoewel sommige fabrikanten coureurs inzetten die volgend jaar op andere motoren zullen rijden.

De door Pirelli ontwikkelde banden werden getest door Marquez en Fermín Aldeguer (Ducati), Marco Bezzecchi en Raul Fernandez (Aprilia), Luca Marini en Joan Mir (Honda), Toprak Razgatlıoglu (Yamaha) en Pedro Acosta (KTM), samen met testrijders Daniel Pedrosa en Pol Espargaro (KTM), en Augusto Fernandez (Yamaha). 

De testdag, die ’s ochtends grotendeels in de zon plaatsvond en vanaf halverwege de middag iets bewolkter was, kende lucht- en baantemperaturen die vergelijkbaar waren met die tijdens het raceweekend.

Naast de 850cc-motoren die volgend jaar hun debuut maken, hadden sommige fabrikanten huidige motoren aangepast om de technische configuratie van 2027 te simuleren.

Toprak Razgatlioglu

Toprak Razgatlioglu

Foto door: Pirelli

“Ik wil de coureurs en fabrikanten bedanken voor hun medewerking en het enthousiasme dat ze hebben getoond tijdens deze belangrijke test, op onze weg naar de MotoGP van 2027,” verklaarde Giorgio Barbier, directeur van Pirelli Motorcycle Racing.

„Het testprogramma was veeleisend, met veel oplossingen die geëvalueerd moesten worden, na een raceweekend dat gekenmerkt werd door hoge temperaturen en slechts enkele dagen voor de volgende Grand Prix. Na de privésessies die tot nu toe alleen met testrijders waren gehouden, konden we in Brno eindelijk nuttige informatie verzamelen over de 2027-banden voor de toekomstige 850cc-motoren, ook van enkele gecontracteerde rijders”, vervolgde de directeur.

“Alle fabrikanten hebben de afgesproken programma’s voltooid, met gedifferentieerde testprogramma’s voor de twee motoren om de gegevensverzameling te maximaliseren, en sommige rijders hebben ook sprintracesimulaties en volledige raceafstanden afgelegd. De samenwerking met rijders en fabrikanten blijft zeer constructief en de ontwikkeling verloopt volgens plan.”

Op basis van de gegevens die Pirelli afgelopen maandag heeft verzameld, zal de fabrikant een volgende stap zetten in de ontwikkeling van zijn 2027-assortiment.

„De vandaag verzamelde gegevens, samen met die van de komende privétests – te beginnen met de test in september na de GP van Oostenrijk en de test aan het einde van het seizoen in Valencia – zullen van fundamenteel belang zijn bij het vaststellen van de definitieve kenmerken van het 2027-assortiment“, aldus Barbier.

De test van vandaag was de eerste van drie sessies die gedurende het seizoen met racecoureurs op het programma staan. De volgende vinden plaats op de maandag na de Grand Prix van Oostenrijk op de Red Bull Ring en op de dinsdag na de laatste Grand Prix van het seizoen in Valencia.

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

De test van Pirelli in Brno eindigt met Aprilia aan de leiding en een lichte valpartij voor Marquez

MotoGP
De test van Pirelli in Brno eindigt met Aprilia aan de leiding en een lichte valpartij voor Marquez

Ducati maakt bekend dat het contract van Márquez is verlengd tot en met 2028

MotoGP
Ducati maakt bekend dat het contract van Márquez is verlengd tot en met 2028

MotoGP introduceert een onmiddellijk verbod op holeshot-apparaten, verdere wijzigingen zijn gepland voor de Duitse GP

MotoGP
TT Assen
MotoGP introduceert een onmiddellijk verbod op holeshot-apparaten, verdere wijzigingen zijn gepland voor de Duitse GP

Controverse rond F1-race Monaco naar 'court of appeal': wat betekent dit voor podium van Gasly?

Formule 1
GP van Oostenrijk
Controverse rond F1-race Monaco naar 'court of appeal': wat betekent dit voor podium van Gasly?
Vorig artikel Ducati maakt bekend dat het contract van Márquez is verlengd tot en met 2028

Beste reacties
Meer van
Germán Garcia Casanova

Martin: Ik hoop dat Aprilia mij op dezelfde manier verdedigt als Bezzecchi na incident met marshal

MotoGP
MotoGP
GP van Tsjechië
Martin: Ik hoop dat Aprilia mij op dezelfde manier verdedigt als Bezzecchi na incident met marshal

Alles wat je moet weten over de eerste officiële MotoGP-test met Pirelli-banden

MotoGP
MotoGP
Alles wat je moet weten over de eerste officiële MotoGP-test met Pirelli-banden

Moreira: 'Als Marini niet naar mijn data wil kijken, is dat zijn probleem'

MotoGP
MotoGP
GP van Tsjechië
Moreira: 'Als Marini niet naar mijn data wil kijken, is dat zijn probleem'
Meer van
KTM Factory Racing

Pirelli probeert geen ‘Márquez-band’ te ontwikkelen voor MotoGP 2027

MotoGP
MotoGP
Pirelli probeert geen ‘Márquez-band’ te ontwikkelen voor MotoGP 2027

MotoGP-plan met één motor per rijder zorgt voor verdeeldheid

MotoGP
MotoGP
MotoGP-plan met één motor per rijder zorgt voor verdeeldheid

MotoGP's nieuwe tijdperk: Eén motor per rijder en minder trainingstijd

MotoGP
MotoGP
MotoGP's nieuwe tijdperk: Eén motor per rijder en minder trainingstijd