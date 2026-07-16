Pirelli legt uit waarom het de controversiële bandenspanningsregel van de MotoGP in 2027 zal handhaven

Honda nam op 2 juli afscheid van Joan Mir met een bericht op sociale media, in de aanloop naar het einde van zijn vierjarige periode bij HRC, waarna hij voor het MotoGP-seizoen 2027 de overstap maakt naar Gresini. In het bericht schreef de fabrikant uit Tokio: "Drie podiumplaatsen en jouw kampioensmentaliteit zijn de opvallendste hoogtepunten".

Een blik op de kampioenschapsstatistieken volstaat om te zien dat Mir slechts twee podiumplaatsen behaalde met Honda – vorig jaar in Japan en Maleisië. De Mallorcan van stond echter ook op het podium tijdens de Catalaanse GP van dit jaar, waar hij als tweede eindigde. In de uitslag staat hij echter op de 13e plaats. Wat is er gebeurd?

Ruim een uur na de podiumviering maakte de commissie van de wedstrijdleiders bekend dat Mir de bandenspanningsregel had overtreden, waarvoor hij een zware straf kreeg opgelegd. Hetzelfde overkwam Maverick Viñales vorig jaar, toen hij in Austin als tweede eindigde maar ruim een uur later om dezelfde reden van het podium werd gehaald.

In beide gevallen was dit een situatie die het imago van het kampioenschap aantastte en die, afgaande op het bericht van Honda, de teams niet bepaald blij maakt – en de coureurs en de fans al helemaal niet.

Sinds de invoering in 2023 heeft de bandenspanningsregel in de MotoGP voortdurend voor controverse gezorgd. Met de wisseling van bandenleverancier in 2027 verwachtte iedereen dat Pirelli zou stoppen met het toepassen ervan – een gerucht dat de Italiaanse fabrikant ontkent.

"We hebben altijd gezegd dat we de regel zouden handhaven. Ik weet niet waar het tegendeel vandaan komt", legde Giorgio Barbier, directeur motorracen bij Pirelli, uit in een exclusief gesprek met Motorsport.

"We moeten groot respect hebben voor de huidige MotoGP-leverancier (Michelin). Als die na elf jaar samen met Dorna een regel heeft vastgesteld omdat hij van mening is dat rijden met lage bandenspanning een gevaar kan vormen, kan ik niet zeggen dat zo’n gevaar niet bestaat. Ik ken de MotoGP-motoren namelijk nog steeds niet tot in de puntjes.

"Waar komt deze oververhitting van de voorbanden vandaan? Waarschijnlijk door de aerodynamica, door de carbonremschijven, doordat meerdere motoren in de slipstream rijden met aerodynamica die de voorband van de rijder achter hem sterk opwarmt.

"En dat is een situatie die ik in de Superbike niet tegenkom. Het is ook geen situatie die ik in de Moto2 kan testen", voegde hij eraan toe, verwijzend naar het feit dat Pirelli de leverancier is van beide kampioenschappen. "Ik kan dus niet zeggen dat Pirelli dit probleem helemaal niet zal hebben."

Giorgio Barbier, Pirelli Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

De regel verplicht rijders om de druk van de voorband boven 1,80 bar (1,68 voor de achterband) te houden gedurende 60% van de ronden in Grand Prix-races en 30% in sprintraces, met straffen voor niet-naleving van respectievelijk 16 en 8 seconden.

"Het is duidelijk dat we een andere constructie, andere materialen en andere bedrijfsdrukken hebben. Ik geloof niet dat een Pirelli-band bij 1,4 bar beter presteert dan bij 2,0 bar. Daarom zullen we dat soort problemen waarschijnlijk niet hebben," zei Barbier.

"Maar als we dit relateren aan wat de juiste drukwaarden zijn voor Pirelli, zullen we moeten afwachten of dit een probleem wordt wanneer de druk onder dat bereik daalt. Dus voorlopig handhaven we de regel, in de hoop dat we deze niet hoeven toe te passen. Daarna zullen we beslissen of we deze aanpassen of intrekken."

Een ander verschil is dat de banden van Pirelli blijkbaar stabieler reageren op veranderingen.

"Eén ding valt me wel op: de huidige leverancier reageert zeer gevoelig op drukveranderingen. Als een bepaald niveau wordt overschreden, is er een groot risico", voegde hij eraan toe.

"Bij onze banden hebben we een vrij breed werkdrukbereik. De fabrikant kan kiezen. Het gedrag van de band verandert niet al te veel tussen de ene druk en de andere," concludeerde Barbier, waarbij hij toegaf dat het negatieve beeld van een coureur die een uur na afloop van de race van het podium wordt gehaald, iets is dat "we niet kunnen blijven zien".