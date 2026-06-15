Pirelli probeert geen ‘Márquez-band’ te ontwikkelen voor MotoGP 2027

Nog slechts elf dagen scheiden de door de fabrikanten aangewezen MotoGP-rijders van hun eerste test met de nieuwe Pirelli-banden. Vanaf 2027 wordt het Italiaanse merk de exclusieve bandenleverancier van de koningsklasse.

Voorlopig is het aantal rijders dat al onder contract staat voor volgend seizoen zeer beperkt. Het gaat om Marco Bezzecchi (Aprilia), Toprak Razgatlioglu (Yamaha), Diogo Moreira (Honda) en Ducati-coureurs Fermín Aldeguer en Marc Márquez. Tenzij er op het laatste moment nog verrassingen volgen, beschikt KTM niet over een contractrijder voor volgend jaar en zal het merk blijven vertrouwen op zijn testcoureurs.

Sommige fabrikanten sluiten echter niet uit dat huidige rijders, die volgend jaar mogelijk voor een ander merk rijden, toch nog betrokken worden bij tests met de 2027-machine op Pirelli-banden. Die tests zijn immers cruciaal voor zowel de ontwikkeling van de motoren als die van de banden.

Sinds in maart 2025 werd aangekondigd dat Pirelli Michelin zou vervangen, zijn de technici van de Italiaanse fabrikant volop aan de slag gegaan. In oktober 2025 leverde het bedrijf een eerste batch van zeventig banden per fabrikant af. Eind april volgde een tweede set met hetzelfde aantal banden.

"Ik kan de exacte aantallen niet bevestigen, maar inderdaad: er zijn al twee batches banden geleverd", bevestigt Giorgio Barbier, directeur motorsportraces van Pirelli, in een exclusief interview met Motorsport.com.

Giorgio Barbier is al jaren het hoofd van de sportieve tweewielerafdeling van Pirelli. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Die tweede levering bevatte ten opzichte van de eerste al een eerste evolutie. "Dat klopt. We gaan de drie tests die we dit jaar tot onze beschikking hebben – Brno, Spielberg en Valencia – gebruiken om de banden verder te ontwikkelen", legt Barbier uit.

"Ten eerste willen we begrijpen welke karkassen het meest geschikt zijn voor deze nieuwe motoren. Daarnaast willen we een compleet assortiment ontwikkelen voor het kampioenschap van volgend jaar, zodat we oplossingen hebben voor verschillende omstandigheden en behoeften."

Fabrikanten hebben alle banden gebruikt

Naast de officiële tests, die achter gesloten deuren plaatsvinden zolang het contract van Michelin nog loopt, maken fabrikanten gebruik van privétests met hun testcoureurs om de nieuwe motoren te ontwikkelen en ervaring op te doen met de nieuwe banden. De feedback van de rijders speelt daarbij een belangrijke rol voor Pirelli.

"Ik wil geen opmerkingen van rijders via mezelf overbrengen. Wat ik wel kan zeggen, is dat we al veel tests hebben uitgevoerd. In Mugello, op 31 mei, kregen we de banden uit de eerste batch terug en die waren allemaal gebruikt", aldus Barbier. Dat bevestigt hoeveel testwerk de fabrikanten al hebben verricht.

"Het feit dat alle banden zijn gebruikt, en wij alle tests hebben gevolgd, betekent dat ze met dit materiaal daadwerkelijk aan de ontwikkeling van hun motoren hebben kunnen werken. Er was niet één oplossing waarvan men zei: 'Dit werkt niet, na twee ronden kunnen we er niets meer mee.' Ze konden vergelijkingen maken tussen verschillende onderdelen zoals aerodynamica, elektronica, motorblokken en chassis, met gebruik van alle banden die wij hebben geleverd. Dat is een positief signaal."

In april heeft Pirelli de tweede batch met 2027-banden geleverd aan de teams. Foto door: Motorsport.com

Hoewel Pirelli geen details heeft vrijgegeven over de exacte samenstelling van de geleverde banden, is duidelijk dat verschillende compounds en karkassen deel uitmaken van het pakket.

"We zijn begonnen vanuit onze bestaande kennis en hebben gekozen voor wat wij beschouwen als het meest prestatiegerichte materiaal. Ik zou niet per se zeggen de meest competitieve banden, maar wel de banden met de meeste prestaties en de zachtste compounds. Banden met veel grip, zowel voor als achter, die de rijder vertrouwen geven zodat hij veilig kan werken."

Volgens Barbier omvat het assortiment "verschillende karkassen en compounds", oftewel een volledig gamma. Een gamma dat volgens hem de typische eigenschappen van Pirelli-racebanden weerspiegelt. "We kennen de sterke punten van Pirelli-racebanden: grip, snelle opwarming en het vertrouwen dat ze direct aan de rijder geven."

"Veel aandacht voor feedback van de rijders"

Tot nu toe heeft echter nog geen enkele vaste MotoGP-coureur de Pirelli-banden getest. "Geen enkele. De meest ervaren rijder die ze heeft geprobeerd is Augusto Fernández. De anderen nog niet."

Voor Pirelli is het echter essentieel dat de snelste en meest competitieve rijders dat wel gaan doen. "Dat is altijd extreem belangrijk. Het verschil in rijstijl, rondetijd en het vermogen om de motor en de banden tot de absolute limiet te brengen, is fundamenteel." Daarom wordt de test in Brno over elf dagen als cruciaal beschouwd. "Absoluut", stelt Barbier.

Marc Márquez is een van de weinige vaste rijders die op 22 juni in Brno kan testen met de Pirelli's. Foto door: MotoGP

Op papier zullen daar onder anderen Márquez, Bezzecchi, Aldeguer, Razgatlioglu en Moreira aanwezig zijn. En niemand ontgaat dat de feedback van een coureur als Márquez, gezien zijn staat van dienst, bijzonder aandachtig zal worden beluisterd door de ingenieurs van Pirelli. Sommigen suggereren zelfs dat de banden voor 2027 daardoor zouden kunnen uitgroeien tot een soort 'Márquez-banden'.

"Nee, het is absoluut niet de bedoeling van Pirelli om een 'Márquez-band' te ontwikkelen. Zo werken wij niet en dat past ook niet bij onze filosofie", reageert Barbier resoluut. "In 23 jaar World Superbike hebben we altijd bepaalde evenwichten bewaakt en dat blijft onze prioriteit. Ook Dorna wil dat. We hebben geen enkele intentie om daarvan af te wijken."

Wel erkent hij dat sommige rijders vanzelfsprekend meer invloed hebben dan anderen. "Het is duidelijk dat rijders die ons meer informatie en betere feedback kunnen geven extra aandacht krijgen. We zullen zeer goed luisteren naar wat zij ons vertellen om de banden verder te ontwikkelen. Het vermogen van een rijder om informatie te begrijpen en over te brengen is belangrijk, of dat nu Márquez is of iemand anders."

Voordeel voor vroege testers

Onlangs stelde Maverick Viñales dat het voor hem essentieel zou zijn om de Pirelli-banden met KTM te kunnen testen. Volgens hem zou dat hem volgend jaar een aanzienlijk voordeel opleveren ten opzichte van andere KTM-coureurs.

Rijders als Nicolò Bulega en Toprak Razgatlioglu zijn door het World Superbike al bekend met Pirelli-banden. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

"Dat klopt", zegt Barbier. "Als ik eerder met Pirelli test, kan ik invloed uitoefenen op de ontwikkeling van de motor, niet van de band. Dat is een groot voordeel."

Hij haalt Ducati als voorbeeld aan. "Ik maakte dezelfde opmerking over Ducati, dat testwerk verricht met Michele Pirro en vervolgens Nicolò Bulega. Als Bulega in 2027 MotoGP-coureur voor Ducati wordt, arriveert hij dankzij al dat testwerk met een enorme voorsprong qua kennis van zowel de motor als de banden. Dat geldt voor iedere rijder."

In het geval van Bulega zou zijn ervaring met Pirelli-banden in het World Superbike-kampioenschap bovendien extra waardevol kunnen blijken. "Voor zijn zelfvertrouwen zeker. Ik denk dat hij meteen weer dat vertrouwde karakter van de Pirelli-banden zal herkennen. Toen hij vorig jaar met een MotoGP-motor reed [als vervanger van de geblesseerde Márquez], had hij wat moeite om zich aan de banden aan te passen. Nu zal dat veel gemakkelijker zijn."

Toch heeft Barbier ook een belangrijke zorg. "Door de krankzinnige rijdersmarkt, waarbij veel rijders van team en fabrikant wisselen, ontstaat er veel verwarring. Ik zou niet willen dat een rijder op 1 december tijdens de test in Valencia verschijnt zonder ooit op Pirelli-banden te hebben gereden. Wat moet hij daar dan precies testen?" waarschuwt hij.

Volgens Barbier is dat echter een scenario dat waarschijnlijk werkelijkheid zal worden.

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