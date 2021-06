Pijnlijke crash speelt Marquez parten in kwalificatie op Assen

Marquez ging er vrijdag hard vanaf in de tweede vrije training en is zelfs nog naar het ziekenhuis geweest voor een MRI-scan. De Spanjaard vreesde een gebroken enkel, maar dat bleek mee te vallen. Desondanks was Marquez niet in topvorm tijdens de zaterdagse sessies op het TT Circuit. In Q1 moest de Honda-kopman proberen het vege lijf te redden, maar hij moest zijn uiterste poging bekopen met een crash in De Bult. P20 was derhalve het maximale.

“Vanochtend dacht ik dat het onmogelijk was om te rijden, na de crash van gisteren voelde ik veel pijn in mijn rechtervoet en ook de kracht in mijn rechterarm was weg”, aldus Marquez. “Het was heel moeilijk in de ochtend. In de middag ging het steeds iets beter, dat maakt me blij. Hopelijk voel ik me morgen nog beter. Afgezien daarvan was ik in de middag wel in staat om alleen te rijden en snel te zijn. Ik de eerste run zat ik alleen en in de tweede run zag ik kans om Zarco te volgen. Ik kwam al even op het groene, maar ik reed wel een goede ronde. De crash van gisteren speelde me wel parten vandaag.”

Marquez suggereerde dat hij zich vrijdag niet helemaal veilig voelde toen de elektronica hem bij de crash in VT2 in de steek liet. Honda ondernam direct actie en introduceerde een nieuwe afstelling om het probleem aan te pakken. “Honda heeft direct gereageerd en dat is goed als je daarom vraagt”, aldus Marquez. “Daarnaast hebben we de crash van vrijdag geanalyseerd en ontdekt dat de traction control niet werkte. Daarom viel ik. Het was belangrijk om dat te begrijpen en het merk heeft goed gereageerd, daar ben ik ze dankbaar voor.”

Marquez’ teamgenoot Pol Espargaro plaatste zich in VT3 rechtstreeks voor Q2, maar koos in die sessie voor de verkeerde voorband. Hij eindigde op de elfde plaats.