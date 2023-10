Alex Marquez moest tijdens de races in India en Japan al toekijken, nadat hij in de kwalificatie voor de Indiase GP meerdere ribben brak bij een crash. Hij reisde eerder deze week wel vol goede moed af naar Indonesië, waar dit weekend de vijftiende ronde van het MotoGP-seizoen 2023 wordt verreden. De Spanjaard hoopte weer te kunnen racen, maar na de eerste vrije training in Mandalika is zijn raceweekend alweer ten einde gekomen.

Tijdens de oefensessie had Marquez nog altijd pijn aan zijn ribben en daarom besloot hij in overleg met zijn team om de rest van het weekend niet meer op de Ducati Desmosedici GP22 te stappen. Dat maakte zijn werkgever Gresini Racing tussen de eerste vrije training en de tweede oefensessie bekend via sociale media. Door het besluit van Marquez om dit weekend niet meer te racen, blijft er nog maar één Gresini-machine over. Die wordt zoals gebruikelijk dit jaar bestuurd door Fabio di Giannantonio, die na afloop van het huidige seizoen het veld moet ruimen en vervangen wordt door Marc Marquez.

Nadat Bezzecchi na de eerste training groen licht had gekregen om de rest van het weekend verder te racen, leek de MotoGP voor het eerst dit seizoen met de volledige grid te gaan racen. Ook Enea Bastianini, Luca Marini en Alex Rins zijn dit weekend namelijk teruggekeerd van de blessures die ze eerder in het seizoen hebben opgelopen. Door het afhaken van Marquez, die in de eerste training de twintigste tijd noteerde, blijven er 21 coureurs over voor de resterende sessies op het Mandalika International Circuit.