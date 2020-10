Petrucci: "Tien kanshebbers voor podium in Le Mans"

De Italiaan moest uitkomen in Q1, maar werkte vanaf daar een indrukwekkende kwalificatie af. Het was voor het eerst sinds de Italiaanse GP van vorig jaar dat hij weer eens op de eerste rij mag starten in een Grand Prix. De afgelopen twee seizoenen stond Petrucci ook op het podium in Le Mans, maar hij verklaarde ‘iets gevonden’ te hebben na een moeilijke eerste helft van het seizoen. Vanaf de derde startplek verwacht Petrucci mee te kunnen doen om de prijzen, een belangrijke startplek aangezien hij denkt dat een grote groep mee kan dingen om de podiumplekken.

“Ik wist dat ik hier een goed weekend kon hebben”, zei Petrucci. “Vanochtend [in VT3] kwam ik wat gele vlaggen tegen waardoor ik geen snelle rondjes kon rijden. Ik moest dus weer door Q1, maar ik voelde me heel goed. Sinds mijn debuut in de MotoGP heb ik me altijd thuis gevoeld op dit circuit, ik heb hier altijd een goed gevoel. Na Barcelona heb ik iets gevonden waardoor ik beter om kan gaan met de motor, zeker het remmen is beter. Daar had ik het hele jaar last mee. In Barcelona verloor ik veel tijd op het rechte stuk, maar daar hebben we in Le Mans niet zoveel last van. Het is goed dat ik weer vanaf de eerste rij kan starten, ik denk dat er morgen wel tien rijders zijn die voor het podium kunnen vechten. Als je vooraan start kun je in ieder geval uit de problemen blijven en de race iets beter managen.”

Ook Dovizioso sterker in Le Mans

Petrucci en teamgenoot Andrea Dovizioso hebben dit seizoen grote problemen gehad met de aanpassing op de nieuwe Michelin-achterband, vooral in de remzones waren de coureurs niet bepaald sterk. Ook Dovizioso staat er dit weekend beter voor. Hij kwalificeerde zich als zesde en hoopt dat hij zondag voor het podium kan vechten. Toch weet hij niet of Ducati er beter voor staat of dat de concurrentie grotere problemen heeft: “Daar heb ik geen duidelijk antwoord op”, reageerde hij desgevraagd. “Misschien hebben de concurrenten iets meer problemen met de omstandigheden op dit circuit. Wat betreft de band denk ik dat we minder in een rechte lijn hoeven te remmen, daardoor kan ik de nadelen van de achterband beter compenseren. Dat is het. Ik weet niet precies waarom anderen hier problemen hebben, de snelheid is er wel degelijk. Dat gaan we dus in de race wel zien.”

Met medewerking van Lewis Duncan