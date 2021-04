Petrucci te groot voor KTM: “Alsof ik op Moto3-fiets zit”

De eerste weken van Petrucci in het oranje van Tech 3 zijn niet bepaald een onverdeeld succes geworden. Het Losail International Circuit is traditioneel een achilleshiel voor de RC16, maar in zijn aanpassing op de nieuwe motorfiets van het Oostenrijkse merk liep Petrucci tegen een aantal zaken aan. De man uit Terni is een van de grootste en ook een van de zwaarste coureurs in de MotoGP en dat bleek een struikelblok te zijn in Qatar.

“Iedereen rijdt me voorbij op de rechte stukken, ik ben te langzaam en dat is een probleem”, aldus Petrucci. “Zelfs al ben ik sneller dan de jongens voor me, ik verlies gewoon meters bij het uitkomen van de bocht. Ik moet vervolgens forceren bij het remmen om weer dichtbij te komen. Maar op die manier is het onmogelijk om in te halen. Ik wist dat het een moeilijke race zou worden, maar niet dat het zo moeilijk zou zijn. [Takaaki] Nakagami was langzamer dan mij op het hele circuit, behalve op het rechte stuk. Ik haalde hem in, maar op het rechte stuk kwam hij me weer voorbij. Op een bepaald moment gooide hij het gat dicht en daar verloor ik een deel van m’n fairing.”

De problemen van Petrucci hebben er al toe geleid dat KTM een iets grotere fairing in gebruik heeft genomen, maar dat is niet genoeg om het nadeel op de rechte stukken te compenseren. Zodoende holt Petrucci niet alleen achter de andere coureurs aan, maar ook ten opzichte van zijn stalgenoten komt hij snelheid tekort. “Ik verloor op het rechte stuk in Qatar drie tienden op de andere KTM-rijders”, vervolgt Petrucci. “Waarschijnlijk omdat ik zo groot ben, we hebben een afstelling gekozen die heel extreem is. Helaas is de RC16 te klein voor mij: ik heb wat foto’s gezien en het lijkt alsof ik een Moto3-rijder ben”, lacht hij. “Ik vind het ook moeilijk om in de slipstream te blijven en dat is een groot probleem tijdens races, zeker op een circuit met een recht stuk zoals in Losail.”

De risico’s die Petrucci moest nemen zorgden er uiteindelijk voor dat de banden veel te heet werden waardoor hij niet voldoende grip had. “We vonden tijdens de trainingen wel wat positieve zaken, maar het was onmogelijk om competitief te zijn in de race. In de eerste rondjes reed iedereen me op acceleratie voorbij. Het gevoel was goed bij het remmen, maar ik nam te veel snelheid mee de bochten in en dat zorgde ervoor dat de banden over hun piek gingen.”