Petrucci wint in Le Mans: “Niemand had nog vertrouwen in mij”

Petrucci maakt de komende winter plaats voor Pramac-rijder Jack Miller en verkast zelf naar KTM Tech 3. Ducati nam de beslissing om Petrucci eruit te zetten nog voordat dit seizoen kon beginnen, maar zijn plek stond vorig jaar ook al ter discussie toen Johann Zarco naar het team gehaald werd. Petrucci ging zondag vrijwel de volledige Franse Grand Prix aan de leiding en pakte uiteindelijk zijn tweede overwinning in de koningsklasse. Het was zijn eerste top-zes sinds de Duitse Grand Prix van vorig jaar.

“Het is een idioot jaar geweest, nog voordat we begonnen met racen was ik mijn zitje al kwijt”, begon Petrucci. “Het voelde op dat moment alsof niemand meer vertrouwen in mij had. Maar er was wat beweging van andere rijders en andere mensen toonden wel vertrouwen in mij. Uiteindelijk is het seizoen begonnen en had ik veel moeite met de aanpassing van de achterband. Ik heb eerst gewerkt aan de elektronica, maar daar zat de oplossing niet in. Aan het eind van de Misano-races hadden we iets gevonden en in Barcelona voelde de motor weer zoals ik dat graag wil. Ik wist dat we hier een grote kans zouden krijgen.”

Petrucci vreesde er in de slotfase nog voor dat Honda-coureur Alex Marquez langszij zou komen. “Ik dacht echt dat Alex nog voorbij zou komen in de laatste ronden, ik wist dat hij heel goed zou zijn in de regen”, voegde Petrucci toe. “Net als ik heeft hij zijn fabriekszitje al verloren voordat het seizoen begonnen was. Hij is een wereldkampioen en hij bewijst dat hij snel kan zijn in de MotoGP. Uiteindelijk was het een kwestie van wie het liefste wilde winnen, ik had geluk dat hij van ver moest komen.”

Zijn doorbraak in de aanpassing op de achterband heeft ervoor gezorgd dat Petrucci met vertrouwen uitkijkt naar de komende races. “Ik voelde vertrouwen in Barcelona en hier wist ik dat ik op het podium kon staan”, zei de regenspecialist. “Het lukte me dit weekend om steeds vooraan te zitten. Ik had niet verwacht dat het vandaag zou regenen, maar ook zonder regen had ik hier voor het podium kunnen vechten.”