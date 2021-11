Petrucci: "Ik was de laatste normale coureur in de MotoGP"

Danilo Petrucci reed negen seizoenen in de MotoGP en nam dit weekend tijdens de Grand Prix van Valencia afscheid. Vanuit de Superstock-klasse maakte de Italiaan de overstap naar de MotoGP waar hij in eerste instantie met Ioda uitkwam in de CRT-klasse. Hij werkte zich op tot het fabrieksteam van Ducati en won in dienst van de Italiaanse stal twee races.

“In 2011 werd mij gezegd dat ik MotoGP zou rijden en mijn vrienden vroegen mij of ik dat ooit verwacht had. Mijn antwoord was een volmondig ‘ja’. Het is altijd een droom van me geweest, maar erover praten is wat anders dan het doen. Toen ik dit avontuur in 2012 begon, werd ik steeds laatste in de races en maakte ik motoren kapot. Dat hele jaar tot 2014 was ik vaak laatste in de kwalificatie en races. Ik denk dat ik de enige was die er nog in geloofde. Ik heb nooit opgegeven en mijn droom is op een dag uitgekomen.”

In de afgelopen negen jaar zag Petrucci de sport veranderen. De amicale Italiaan stelt dat hij zo’n beetje de laatste coureur is die niet als megatalent bestempeld werd voor hij de MotoGP bereikte. “Het was heel mooi, misschien ben ik een van de laatste normale mensen die het tot de MotoGP geschopt heeft”, vervolgde Petrucci. “De andere rijders zijn nu allemaal fenomenen, grote talenten. Ik was snel toen ik jong was, maar er waren altijd mensen sneller dan ik. Ik ben altijd blijven geloven dat ik de beste kon zijn en twee keer is dat me gelukt op een circuit, op die dag. Dat was een grote opluchting. Met alleen Mugello was ik een eendagsvlieg geweest. In Le Mans heb ik weer gewonnen en dat was voor mij heel belangrijk.”

Miller: "Ook Danilo heeft gigantisch veel talent"

De suggestie dat Petrucci zelf geen fenomeen was op een motorfiets, wordt echter afgewezen door zijn vriend en oud-teamgenoot Jack Miller. “Danilo is zo’n jongen die graag bescheiden is over zichzelf, maar ik denk dat we allemaal ups-and-downs meemaken in onze carrière”, vertelde Miller. “Toen Fabio [Quartararo] in de GP’s kwam, maakte hij de verwachtingen niet waar. In mijn eerste jaar was ik ook geen schim van wat ik kon, maar ik heb mezelf opgebouwd. Elke coureur wordt in de Grands Prix onthaald als een fenomeen en kan dan gigantisch door het ijs zakken. Dan staan ze weer met beide benen op de grond en bouwen ze zichzelf weer op. Het fenomeen waar Danilo het over heeft, ik geloof niet dat het bestaat. Ze zijn heel zeldzaam. Danilo heeft gigantisch veel talent en daar heeft hij ook voor gewerkt. Als je de foto’s van hem ziet op de Ioda met z’n dikke kop en hoe hij zijn lichaam veranderde toen hij op de Ducati stapte om competitief te zijn. Hij heeft er voor gewerkt en hij is een legende.”

Petrucci gooit de komende anderhalve maand het roer om in voorbereiding op de Dakar Rally, waar hij namens KTM aan gaat deelnemen.