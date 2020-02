Petrucci: Ducati worstelt met tempo van rivalen in Sepang

De teams en coureurs in de MotoGP doorliepen van vrijdag tot en met zondag de eerste wintertest voor het nieuwe seizoen. De tweede test vindt eind deze maand plaats in Qatar, waar ook de openingsrace wordt gehouden. Ducati eindigde vorig jaar bovenaan met een 1-2-3-4 met een snelste tijd voor Petrucci, maar het merk was in de afgelopen drie dagen in vergelijking een stuk minder sterk. Petrucci behaalde uiteindelijk de zesde snelste rondetijd, Pramac-rijder Francesco Bagnaia was de snelste op de Desmosedici met een vierde plek.

Naast Petrucci was ook teamgenoot Andrea Dovizioso niet in staat om met regelmaat binnen de 1 minuut en 59 seconden te blijven in zijn langere run op de laatste dag. Er leek een opmerkelijk verschil in snelheid te zitten tussen het duo van Ducati en Maverick Vinales (Yamaha), Marc Marquez (Honda), Alex Rins (Suzuki) en Aleix Espargaro (Aprilia). "Ik ben zoals aan de rondetijden te zien niet zo snel. Ik ben ook niet heel ver van de snelste rijder af, maar een jaar geleden stonden de vier Ducati's bovenaan. Ik had het ronderecord, maar dat is niet waar we naar zoeken. Ik denk bijvoorbeeld dat Maverick en Marc heel anders te werk zijn gegaan. Zij zijn denk ik de snelste twee, maar ook Espargaro, Rins en [Fabio] Quartararo gaan snel. Er zijn veel rijders die meer dan tien ronden in de 1 minuut en 59 seconden wisten te blijven, maar wij hebben daar moeite mee", aldus Petrucci.

De Italiaan concludeerde dat hij niet heel tevreden was over hoe de test is verlopen. "Er is nog werk te doen voor ons en er zijn veel andere coureurs die sneller rijden. Ik ben hier niet blij mee, maar we begrijpen in ieder geval wel veel en dat is een goed teken." Land- en teamgenoot Dovizioso eindigde op P15, maar zette zijn beste tijd neer op een hardere compound. Ook hij hield een vervelend gevoel over aan de test. "Wat we zien na de test is dat Maverick erg sterk is in de simulaties. Rins lijkt zich ook erg comfortabel te voelen. We zitten er gelukkig niet heel erg ver vandaan. Onze beste ronde was op de harde band, net als het geval was bij Jack [Miller]. Maar het vertrouwen is nog niet bepaald goed."

Met medewerking van Oriol Puigdemont en Lewis Duncan