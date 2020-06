Petrucci bereikt akkoord met KTM voor 2021

In de stoelendans die de afgelopen weken in de MotoGP heeft plaatsgevonden is Danilo Petrucci de volgende hoofdrolspeler. De coureur voerde deze week een positief gesprek met KTM, Petrucci’s manager Alberto Vergani suggereerde in gesprek met Gazzetta dello Sport dat de definitieve beslissing nog genomen moest worden door KTM CEO Stefan Pierer. Diverse andere sites maakten donderdag echter melding dat Petrucci al tot een akkoord was gekomen met KTM. Nu heeft Motorsport.com ook vernomen dat de 29-jarige coureur een contract getekend heeft bij de Oostenrijkse fabrieksstal. Hij wordt daar in 2021 de opvolger van Pol Espargaro, die naar Honda vertrekt.

Ducati-teambaas Paolo Ciabatti verklaarde in gesprek met Sky Italia dat het merk bereid was om Petrucci een aanbieding te doen voor een zitje in het WK Superbikes, maar men vindt het ook prima dat de coureur in de MotoGP voor een andere formatie gaat rijden. “We houden van Danilo, we hebben keuzes waarin we geloven en kiezen voor Jack Miller op de officiële motor”, aldus Ciabatti. “We zijn, ook op persoonlijk niveau, erg blij als Danilo een oplossing vindt om toch in de MotoGP te blijven. We wilden hem een zitje aanbieden in het WK Superbikes, maar hij wil graag in de MotoGP blijven om zijn talent te tonen. Als dat gebeurt zijn we daar erg blij mee.”

Met Miller op de ene Ducati in 2021 en Petrucci’s akkoord met KTM, lijkt het erop dat Andrea Dovizioso nog tenminste een seizoen bij zijn huidige werkgever blijft. Gesprekken tussen de beide partijen liepen – vooral op financieel vlak - nogal stroef, maar Ciabatti gaf deze week toe dat de onderhandelingen nu in een volgend stadium aangekomen zijn. Eerder werd Dovizioso nog genoemd als een van de kandidaten voor KTM.

Met medewerking van Lewis Duncan