Petronas en Yamaha zoeken al naar vervanger voor Rossi

Rossi heeft sinds het begin van dit seizoen volgehouden dat hij alleen zijn contract wil verlengen als hij competitief genoeg is. Daarnaast moest hij aan bepaalde voorwaarden voldoen voordat Yamaha met hem in gesprek wilde over een nieuw contract. Op dit moment is het zeer onwaarschijnlijk dat Rossi in aanmerking komt voor een nieuw contract. In de eerste zes races van dit seizoen scoorde de Italiaan slechts vijftien WK-punten met een tiende plaats in Mugello als beste resultaat.

Vorige maand liet Rossi weten dat de laatste wedstrijden voor de zomerstop (Mugello, Barcelona, Sachsenring en Assen) van groot belang zouden zijn voor zijn toekomst als coureur. Bij het Sepang Racing Team, waar Rossi sinds dit jaar rijdt, houdt men zich gedeisd tot de MotoGP-legende zijn eigen afscheid aankondigt. Maar achter de schermen zijn Petronas en Yamaha al bezig met een opvolger van Rossi. Het is een teken aan de wand voor Rossi’s aanstaande afscheid uit de MotoGP.

Fernandez de meest gewilde kandidaat voor MotoGP

Bronnen dicht bij het Sepang Racing Team laten aan Motorsport.com weten dat het team Raul Fernandez graag wil halen. Daarvoor moeten nog wel wat obstakels overwonnen worden. De revelatie van de Moto2-klasse staat onder contract bij KTM, een merk dat er bovendien alles aan doet om talent in eigen huis te houden. Er zijn exorbitante bedragen opgenomen in de zogenaamde exitclausule om te voorkomen dat KTM-talenten weglopen naar andere merken. Bovendien komt Fernandez ook in aanmerking voor het tweede Tech3-zitje naast Remy Gardner. Het management van Yamaha en Petronas hebben eerder dit weekend gesprekken gevoerd met Fernandez.

Andere namen die genoemd worden voor het tweede zitje naast Franco Morbidelli zijn Joe Roberts en Xavi Vierge, maar het merk kijkt ook naar andere kandidaten. Jake Dixon was naar verluidt ook een van de kandidaten, maar de band tussen de Moto2-coureur en zijn Petronas-team is de afgelopen tijd onder druk komen te staan. In ieder geval is duidelijk dat de tweede coureur bij Petronas Yamaha SRT de beschikking krijgt over een ouder model van de Yamaha M1.

Dat komt omdat Morbidelli volgend seizoen wel de nieuwste machine krijgt. De Braziliaanse Italiaan liet eerder in gesprek met deze site weten dat hij hoe dan ook voor Petronas zou rijden in 2022, ongeacht welke motor het team zou gebruiken. Nu VR46 bijna tot een akkoord is met Ducati, is duidelijk dat het team onder leiding van Razlan Razali ook de komende jaren bij Yamaha blijft. Bovendien is de verlenging van de sponsordeal met Petronas inmiddels veiliggesteld. Dit leek een formaliteit, maar het is pas sinds kort duidelijk dat de oliegigant ook daadwerkelijk doorgaat met het Sepang Racing Team.