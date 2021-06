Petronas Yamaha SRT gaat Fernandez niet losweken bij KTM

Fernandez debuteerde dit seizoen in de Moto2-klasse. Hij heeft in de eerste acht races al twee keer gewonnen en staat in het kampioenschap ook op die plaats. De Spanjaard werd in verband gebracht met Tech3 KTM als vervolgstap, maar Motorsport.com kon recent melden dat ook Petronas Yamaha SRT interesse getoond heeft. Dat team zoekt naar een opvolger voor Valentino Rossi, die aan het eind van dit seizoen met pensioen gaat. Het grootste struikelblok voor het vastleggen van Raul Fernandez als teamgenoot van Franco Morbidelli is de exitclausule die KTM in het contract van de Spanjaard heeft opgenomen. Deze is dermate hoog dat Petronas Yamaha zich daar niet aan wil branden.

Het is voor KTM een bekende strategie geworden om talent uit de eigen opleiding aan boord te houden. Dat werd al duidelijk bij Remy Gardner, die aanvankelijk een aanbod van KTM naast zich neerlegde maar uiteindelijk geen keuze had en toch bij Tech3 tekende. De werkwijze van KTM en Red Bull valt echter niet bij iedereen in goede aarde, vorig jaar vertrokken Jorge Martin en Pol Espargaro al bij de Oostenrijkse fabrikant. In een interview met deze website liet KTM Motorsport-baas Pit Beirer weten dat Fernandez de voorkeur gegeven heeft aan een langer verblijf in Moto2.

Half miljoen euro voor afkopen contract

Het contract van de Spanjaard loopt aan het eind van 2022 af, maar voor volgend jaar zijn er twee opties: of hij blijft bij zijn huidige team in Moto2 of hij gaat alsnog naar Tech3. KTM zal in ieder geval alles in het werk stellen om Fernandez binnen de eigen gelederen te houden, de opgenomen exitclausule bedraagt ongeveer 500.000 euro. Dit is voor Yamaha en Petronas geen acceptabel bedrag, bovendien heeft die laatste partij geen trek in strijd met KTM.

“We zullen ons niet mengen in de relatie tussen Raul en KTM”, liet Johan Stigefelt, teambaas van SRT, weten aan Motorsport.com. “Natuurlijk is hij interessant voor ons, hij is ontzettend snel. Maar als hij bij ons wil rijden, zal hij eerst een oplossing moeten vinden voor zijn eigen situatie.” Morbidelli is de beoogde kopman voor het SRT MotoGP-project in 2022, het budget voor de tweede coureur is niet toereikend om de boete van 500.000 te betalen aan KTM.

Intussen is het schaakspel tussen Fernandez en KTM al enige tijd bezig en Petronas wacht op de uitkomst. Wat dat betreft heeft de Oostenrijkse fabrikant op dit moment de beste papieren. “Ze hebben twee clausules die in hun voordeel werken, een voorkeursrecht bij de eerste weigering en ze hebben ook het recht om een aanbod van buitenaf af te wijzen”, vertelde iemand met kennis van zaken.

De huidige optie van KTM loopt op 31 juli af, meestal zijn de MotoGP-zitjes tegen die tijd al gevuld. Daardoor lijkt het waarschijnlijker dat Fernandez zoekt naar de minst pijnlijke manier om bij KTM weg te gaan of dat hij een jaar langer bij KTM Ajo in Moto2 blijft.