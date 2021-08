Petronas trekt zich terug als titelsponsor van MotoGP-team

Het vertrek van Petronas heeft grote gevolgen voor het Sepang Racing Team. De formatie was tot nu toe op drie fronten in het wereldkampioenschap actief, maar stopt met de teams in Moto2 en Moto3. Wel hoopt de formatie actief te blijven in de MotoGP-klasse. SRT was vanaf het begin een team dat jong talent moest opleiden. De teams in Moto2 en Moto3 moesten een soort route richting de topklasse vormen. Het schrappen van deze teams wordt gedaan om de MotoGP-operatie te beschermen.

De ‘opleidingsroute’ wordt dan gebruikt voor Darryn Binder, die dan rechtstreeks vanuit de Moto3-klasse overstapt naar de MotoGP. Geruchten over de overstap van de Zuid-Afrikaan doen al een tijdje de ronde. Het Sepang Racing Team zou ook onderhandeld hebben over het materiaal dat Yamaha levert, zo heeft Motorsport.com vernomen. In tegenstelling tot wat eerder de afspraak was, krijgt SRT volgend jaar de beschikking over twee B-spec M1’s. Dat zijn in feite de motoren van de huidige jaargang.

SRT raakte kortgeleden haar beide rijders kwijt. Niet geheel verrassend maakte Valentino Rossi bekend te stoppen als actieve coureur, maar Franco Morbidelli werd door het fabrieksteam weggekocht na het verrassende vertrek van Maverick Viñales bij Yamaha. Niet Binder, maar Moto2-coureur Raul Fernandez was de eerste keuze voor SRT. Zelf zag de rijder dit ook wel zitten aangezien de Yamaha beter bij zijn rijstijl zou passen. KTM wilde Fernandez echter niet laten gaan en gaf hem een tweejarig contract waardoor hij voor Tech3 gaat rijden. Rossi-protegé Marco Bezzecchi werd ook in verband gebracht met SRT, maar het is nu waarschijnlijk dat hij naar het VR46 Ducati Team gaat.

Het Maleisische team debuteerde in 2019 in de MotoGP met Franco Morbidelli en Fabio Quartararo. Met name die laatste zette de Grand Prix-paddock op de kop met zijn prestaties. In 2020 wonnen beide rijders elk drie races, Morbidelli eindigde als tweede in het wereldkampioenschap.