Petronas SRT reageert ontkennend op Dovizioso-geruchten

Het satellietteam van Yamaha heeft Franco Morbidelli reeds vastgelegd voor de komende twee jaar. De renstal is daarnaast in een vergevorderd stadium met negenvoudig wereldkampioen Valentino Rossi, de Italiaanse legende vervolgt zijn carrière daar met minstens nog een seizoen. Hoewel enkel het papierwerk nog afgehandeld moet worden tussen de verschillende partijen, is de komst van Rossi nog niet officieel bekendgemaakt.

In de Duitse media werd vervolgens gespeculeerd over de toekomst van Rossi. De rijder zou zich bedacht hebben, Petronas Yamaha SRT zou haar pijlen daarom gericht hebben op Andrea Dovizioso. SRT-teambaas Razlan Razali heeft aan de speculaties echter een einde gemaakt: “Om het een en ander recht te zetten: wij overwegen Dovizioso helemaal niet voor 2021.”

Dovizioso maakte tijdens het weekend van de Oostenrijkse GP bekend dat hij aan het eind van dit seizoen vertrekt bij Ducati. De beide partijen hebben geen uitspraken gedaan over de details, maar Dovizioso maakte een vroegtijdig einde aan de onderhandelingen. De Italiaan heeft geen ‘plan B’, maar hij voelde dat het noodzakelijk was om een eind te maken aan de onzekerheid bij Ducati om zich volledig te kunnen focussen op de titelstrijd in 2020.

Dovizioso werd eerder gelinkt aan KTM, maar dat team heeft de line-up voor de beide teams al compleet. Derhalve is alleen Aprilia nog een realistische optie, het team heeft de tweede plek nog niet ingevuld omdat het nog wacht op de uitspraak in de dopingzaak van Andrea Iannone. Ook Cal Crutchlow zou in de race zijn voor dat zitje, de Brit moet vertrekken bij LCR Honda. Aprilia zou Dovizioso graag verwelkomen, maar CEO Massimo Rivola verklaarde eerder te twijfelen of men de vice-kampioen van de voorbije jaren zou kunnen betalen.

Met medewerking van Lewis Duncan