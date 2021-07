Petronas SRT houdt zich voorlopig koest op de rijdersmarkt

Het nieuws dat Maverick Viñales aan het eind van dit jaar vertrekt bij Yamaha heeft mogelijk verstrekkende gevolgen voor satellietteam Petronas Yamaha SRT. Franco Morbidelli is favoriet voor het vrijgekomen zitje en Valentino Rossi wikt en weegt over zijn toekomst in de MotoGP. Laatstgenoemde heeft eerder gezegd dat hij op basis van de resultaten zijn conclusie gaat trekken. Terwijl de meeste huidige rijders al vastliggen voor het komende seizoen, staat Petronas Yamaha SRT mogelijk voor een uitdaging om twee jonge talenten te vinden voor de machine. CEO Razali maakt zich echter geen zorgen over de ontstane situatie.

“Het is belangrijk om te melden dat we nog steeds in afwachting zijn van de beslissing die Valentino en Yamaha nemen met betrekking tot volgend jaar”, zei Razali. “Zoals gewoonlijk in deze tijd van het jaar liggen alle mogelijkheden op de rijdersmarkt nog open. We zijn in gesprek met Yamaha, onze sponsoren en de rijders. Op dit moment hebben we geen haast. We hebben vele rijders die geïnteresseerd zijn en ook jongens van buiten de MotoGP willen zich bij ons team voegen. We hebben de luxe dat we kunnen kiezen. Iedereen weet dat het pakket van Yamaha goed is en wat een jonge rijder kan doen bij ons team. Ons team kan de dromen van een jonge rijder uit laten komen, dat hebben we met Franco Morbidelli en Fabio Quartararo al laten zien. Met al deze belangstelling nemen we de tijd om de beste keuze te maken. Het zal nog een paar races duren voordat we een beslissing nemen.”

Morbidelli mogelijk pas in Misano terug

Morbidelli eindigde dit seizoen pas één keer op het podium, Rossi scoorde slechts één top-tien klassering. Razali omschrijft het seizoen logischerwijs als eentje waarvan meer werd verwacht. Daarnaast moest het team Morbidelli missen tijdens de TT van Assen. De Italiaan heeft een operatie aan zijn knie ondergaan en het herstel gaat nog wel even duren. “Franco is goed aan het herstellen van de ingreep”, gaf Razali een update over de kopman. “We willen zeker weten dat hij 100 procent is voordat hij terugkeert, ik denk dat we hem niet voor Misano op de motor zullen zien. Liever heb ik hem morgen nog terug. Misano is wel een goed circuit voor hem, hij kent het daar goed en dat is goed voor zijn terugkeer. We wensen hem voor nu sterkte bij zijn revalidatie en kijken uit naar zijn rentree.”

Het is nog niet duidelijk wie gedurende Morbidelli's afwezigheid opgesteld gaat worden als vervanger. WSBK Yamaha-coureur Garrett Gerloff nam vorige maand de TT van Assen voor zijn rekening.