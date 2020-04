Petronas wil Quartararo houden als er geen seizoen komt in 2020

Door het coronavirus zijn de eerste acht races van het nieuwe MotoGP-seizoen inmiddels uitgesteld of geannuleerd, het is bovendien nog onzeker of er de komende maanden wel geracet kan worden. Quartararo maakt de komende winter de overstap naar het fabrieksteam van Yamaha, eerder dit jaar zette hij een handtekening onder een tweejarige deal. Razali wil er echter alles aan doen om de Fransman nog een jaar voor zijn renstal te behouden als er dit seizoen geen races plaatsvinden.

“We hebben met Dorna gesproken wat er gaat gebeuren als er in 2020 niet gereden wordt”, zei Razali in gesprek met Indonesische media. “Wat gaan we doen als er geen races meer zijn dit jaar? Dan zouden we in 2021 graag doorgaan met de contracten van 2020. Dat is iets waar wij naar streven, we hadden dit jaar een goede motor en een goede racer, we willen voor overwinningen vechten. Een of twee overwinningen is genoeg. Maar in theorie kunnen we voor het kampioenschap vechten. Ik denk dat iedereen in 2021 bij de huidige contracten blijft als er niet meer gereden wordt dit jaar.”

Yamaha-teammanager Massimo Meregalli kreeg lucht van de uitspraken van Razali en heeft ze direct naar het rijk der fabelen verwezen: “Ik heb het ook gelezen”, zei Meregalli bij Sky Sports MotoGP. “Ik zal niet zeggen dat het een zinloos idee is, maar als het MotoGP-seizoen 2020 op deze manier zonder races eindigt, beginnen we in 2021 met een schone lei zoals we afgesproken hebben.”

Razali niet langer CEO van Sepang International Circuit

Recent werd overigens bekend dat Razali niet langer actief is als CEO van het Sepang International Circuit. De Maleisiër was de afgelopen elf jaar actief als voorman van het circuit waar Formule 1-races gehouden zijn en waar de MotoGP nog ieder jaar te gast is. Nu richt hij zich volledig op zijn job als teambaas van de nieuwe MotoGP-formatie.

“Door me full-time te richten op m’n job als teambaas van het Sepang Racing Team kan ik me beter focussen op mijn verantwoordelijkheden. Ik kijk ernaar uit om de activatie en band met onze partners verder te versterken, hopelijk kunnen we nieuwe partners aantrekken kunnen we de functie van het team als platform voor Maleisië in de MotoGP nog verder verbeteren”, gaf Razali commentaar op zijn nieuwe job.

Azhan Shafriman Hanif is aangesteld als de nieuwe CEO.

