Petronas geeft Vierge kans op MotoGP-debuut in Aragon

Yamaha kampt met personele problemen na het vertrek van Maverick Viñales. Franco Morbidelli is nog herstellende van een knieblessure waardoor Yamaha rare toeren moet uithalen om alle motoren van een rijder te voorzien. Tijdens de Britse Grand Prix wordt de plek van Viñales ingevuld door Cal Crutchlow, maar de Brit is niet voornemens de rest van het seizoen te racen. Morbidelli’s plek bij SRT wordt ingevuld door Jake Dixon, die daarmee zijn MotoGP-debuut maakte.

Dixon komt uit het Moto2-team van Petronas en zijn eenmalige promotie was nuttig tijdens zijn thuiswedstrijd. Hetzelfde kan gebeuren tijdens de volgende race in Aragon. Motorsport.com heeft vernomen dat dan de andere Petronas Moto2-coureur, Xavi Vierge, de kans krijgt om zich te laten zien op de Yamaha M1. Vierge zou echter zijn twijfels hebben bij het aanbod omdat de M1 niet heel competitief is. De huidige machine van Morbidelli is in feite de 2019-versie van de Yamaha. Morbidelli is de enige van de Yamaha-rijders die het dit seizoen moet doen met ouder materiaal.

Morbidelli was in 2020 de beste coureur van Yamaha, maar heeft sindsdien bijna geen steun gehad van Yamaha. Bronnen van het team laten aan deze website weten dat Yamaha amper updates geleverd heeft om de M1 te verbeteren. De cijfers ondersteunen die theorie. Voordat Morbidelli uitgeschakeld werd door een knieblessure scoorde hij de helft minder punten dan een jaar eerder. Alle andere coureurs die sindsdien op de machine gereden hebben, kwamen niet los uit de achterhoede. Ook Yamaha-testrijder Cal Crutchlow kon met het oudere model geen vuist maken, dit weekend heeft hij op de nieuwste versie van de M1 wel een flinke stap gemaakt.

Onderhandelingen met Dovizioso in afrondende fase

Intussen werkt men bij SRT Yamaha aan de laatste details van een contract voor Andrea Dovizioso, die mogelijk dit seizoen de laatste races voor zijn rekening gaat nemen. Het team uit Maleisië probeert hem op zijn vroegst in Misano aan te trekken zodat Morbidelli rechtstreeks naar het fabrieksteam kan bij zijn terugkeer. Ook aan die overstap zitten nog haken en ogen omdat Morbidelli een contract heeft bij SRT en niet bij Yamaha.

Daardoor kan SRT onderhandelen over de omstandigheden waarin Morbidelli naar Yamaha gaat, waarbij ook naar de toekomst gekeken wordt. Sepang Racing Team moet voor 2022 zorgen dat het de beschikking krijgt over de nieuwste Yamaha. Dit is een harde voorwaarde van Dovizioso om terug te keren in de MotoGP.

In Misano wordt ook meer duidelijk over de toekomst van het nieuwe Yamaha-satellietteam onder leiding van Razlan Razali en Johan Stigefelt. Eerder deze week werd bekend dat het Sepang Racing Team verdwijnt na het vertrek van titelsponsor Petronas.