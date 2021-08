Pedrosa ontstapt bij crash in Spielberg: “Heb veel geluk gehad”

Pedrosa crashte zondag in de derde ronde van de Grand Prix van Stiermarken bij het uitkomen van de derde bocht. De KTM RC16 bleef op de baan liggen. Aprilia-coureur Lorenzo Savadori zag de machine te laat en vloog er vol overheen. Hij brak daarbij zijn enkel. Door het incident moest de race enige tijd gestaakt worden, Pedrosa kon wel meedoen aan de herstart. Hij eindigde op de tiende plaats in zijn eerste race sinds hij aan het eind van 2018 afscheid nam van de MotoGP. De Spanjaard had geen verklaring voor zijn crash, maar gaf na afloop wel tekst en uitleg over het incident.

“Het was een heftige start, ik weet niet echt waarom ik crashte. Het was de derde ronde en misschien zat ik iets te veel naar de binnenkant of misschien waren de banden nog te koud waardoor ik crashte. Ik gebruikte de harde compound en dat was lastiger met de koudere omstandigheden vandaag. Ik ging met de maximale hellingshoek de bocht in en probeerde de motor weer op te pakken. Dat gebeurde niet en ik bleef op de grond liggen. Ik spinde midden op de baan. Helaas raakte Savadori de motor en is hij geblesseerd, dat spijt me enorm. Ik heb zelf veel geluk gehad. Ik heb niet eerder in zo’n situatie gezeten, het was wel een kleine shock toen ik daar zat en de motoren mij aan alle kanten voorbij kwamen. Maar gelukkig is het goed afgelopen.”

Pedrosa kon na de herstart overstappen naar de tweede motor. De grote schoonmaakoperatie nam enige tijd in beslag en dat gaf de monteurs de kans om de machine anders af te stellen. Deze stond vanwege de dreigende regen klaar met een regenafstelling, maar dit werd gecorrigeerd. Voor de derde keer op rij moest een race op de Red Bull Ring gestaakt worden. Er wordt flink discussie gevoerd over de veiligheid van het circuit, maar volgens de meeste rijders had dit incident op elk circuit kunnen gebeuren. “Dit was niet een freakincident zoals we die wel gezien hebben op dit circuit” aldus Cal Crutchlow. “Dit kan overal gebeuren. Ze hebben geluk gehad. Hopelijk komt het goed met de enkel van Lorenzo en is hij snel terug.”