Acosta begint zomerstop in KTM-fabriek: "Geen retourtje geboekt"

De MotoGP-rijders zijn na de Grand Prix van Duitsland aan de zomerstop begonnen. Voor velen staat de onderbreking van een kleine vier weken in het teken van vakantie en voorbereidingen op de slopende tweede seizoenshelft, maar Pedro Acosta heeft een andere invulling voor het eerste deel van de break. Op de zaterdag in Saksen liet hij al optekenen naar de KTM-fabriek in Mattighofen af te reizen om dingen te zien en te weten te komen. Na afloop van de hoofdrace op de Sachsenring gaf de GasGas Tech3-rijder meer uitleg over wat hij daar van plan is.

"Ik heb een enkeltje geboekt, geen retourtje. We zullen zien hoeveel dagen of weken ik daar blijf", verklaarde Acosta over zijn bezoek aan het hoofdkwartier van KTM, waar hij maandag zijn eerste dag draaide. "Het is altijd beter om dingen persoonlijk over te brengen, zelfs als ik daar een week of twee moet blijven. Elke dag zijn er nieuwe vragen en er is altijd wel iets te doen in een fabriek, ook het leren kennen van de mensen. Ik zit al een lange tijd bij KTM, maar het Moto3-team is heel anders. En in de Moto2 reden we met een Kalex, dus ik ken lang niet alle mensen die aan dit project werken. Wel is het belangrijk om ze te kennen, ook om te weten wie ik op bepaalde momenten nodig heb en waarom."

"Het eerste wat ik ga doen is mensen ontmoeten en kijken wat er op de eerste dag gebeurt, hoe alles werkt en wat iedereen doet", vervolgde het pas 20-jarige Spaanse toptalent over zijn programma in de KTM-fabriek. "Ik wil alle rollen kennen, weten wie op welke plek de baas is en waarom dingen gedaan worden. Het is heel makkelijk om kritiek te leveren en dingen te eisen, zonder dat ik weet hoe dingen werken. Ik informeer mezelf liever eerst over hoe alles verloopt, waarom dingen wel of juist niet gedaan worden en wie de macht aan anderen geeft of juist bij hen wegneemt, zodat ik weet welk pad we moeten inslaan."

Meteen streep door eerste plan Acosta

Een van de mensen die Acosta in Mattighofen graag beter had leren kennen, was technisch kopstuk Fabiano Sterlacchini. Tijdens het raceweekend op de Sachsenring werd echter duidelijk dat zijn contract bij KTM niet verlengd wordt en dat hij daardoor met onmiddellijke ingang is vertrokken. "Ik weet niet wat er gebeurd is", stelde Acosta, die het jammer vond dat hij niet om tafel kon met Sterlacchini. "Hij kon me misschien dingen uitleggen die ik niet begrijp, maar die voor andere rijders misschien heel logisch of normaal zijn omdat ze hier al langer rijden en veel dingen gezien hebben. Ik kan echter niemand vinden die weet hoe ze het moeten uitleggen. Een van de belangrijkste redenen om naar Oostenrijk te gaan, was om met hem te zitten en over deze dingen te praten."

Het bezoek van Acosta aan de fabriek van KTM is volgens de rijder in kwestie geen teken van een gebrek aan vertrouwen in de plannen van de fabrikant. Hij wil simpelweg weten hoe de zaken ervoor staan, ook met het oog op zijn ambitie om eerder vroeg dan laat MotoGP-kampioen te worden. "Rome is echter niet in één dag gebouwd. Ik weet ook niet of we een toren krijgen zoals in Pisa, maar we proberen om hem recht te maken", aldus de rijder uit Mazarrón, die tijdens de Italiaanse GP werd bevestigd bij het KTM-fabrieksteam voor 2025 en 2026. "Ik wist vanaf het begin dat ik hier wilde zijn en dat wil ik nog steeds."