Acosta ziet MotoGP-weekend Jerez als 'reality-check' voor KTM

Vorig jaar boekte KTM nog grote successen op het circuit van Jerez, waar Brad Binder de sprintrace won en in de hoofdrace als tweede over de finish reed. Aangezien KTM begin dit jaar ook weer sterk is begonnen en rookie Pedro Acosta al op het podium heeft gestaan dit jaar, waren de verwachtingen torenhoog. Die konden KTM en Acosta echter niet waarmaken. In plaats daarvan werd het een van de lastigste weekenden waarin de thuisheld niet verder kwam dan de tiende plaats.

Acosta is van mening dat KTM met iets te hoge verwachtingen naar het Spaanse circuit was afgereisd. "Over het algemeen - ik praat over het merk, niet alleen mezelf - zijn we hier met te hoge verwachtingen gekomen om het hier heel goed te doen", zegt Acosta. "En je moet begrijpen dat we niet de enigen zijn die verbeteren: ook andere merken zetten stappen. Met deze buitensporige verwachtingen zouden we er goed aan doen om het rustig aan te doen [qua verwachtingen] bij de races die vorig jaar goed verliepen - en zien wat er vanaf het begint gebeurt. We kwamen hier allemaal met te veel illusies."

Niet alleen zijn de verwachtingen van KTM hoog na de goede seizoenstart, ook de 19-jarige rijder zelf krijgt te maken met veel druk van buitenaf door zijn indrukwekkende prestaties. Zelf houdt hij zich er liever niet mee bezig. "Ik geef niet om de verwachtingen van anderen. Ik ben lang geleden al gestopt met het luisteren naar die geluiden en de woorden van mensen als [Jorge] Lorenzo, die duidelijk wel wat weet over motoren", stelt Acosta. "Maar niemand hier weet wat er gaat gebeuren totdat je over de finish komt. Je kunt de hele race aan de leiding liggen en vallen, of in de laatste bocht ingehaald worden. Voorspellingen zijn dus vrij onzinnig. Ik geef daar niets om. Ik heb het over de verwachtingen van het merk. Vorig jaar had KTM hier een ongekend weekend en dat heeft ertoe geleid dat we te hoge verwachtingen hadden. Deze reality check voor het merk zal ons weer met beide benen op de grond zetten voor het weekend op Misano, waar Binder en Pedrosa het vorig jaar heel goed deden. Dit jaar zullen we wat meer ontspannen zijn."

Na de MotoGP-race op Jerez staat Acosta nog altijd op de vierde plaats in het kampioenschap. Hij kijkt voorafgaand aan het Grand Prix-weekend op Le Mans tegen een achterstand van 23 punten aan ten opzichte van kampioenschapsleider Jorge Martín.