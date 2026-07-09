Acosta zegt dat Binder een MotoGP-zitje voor 2027 verdient: “Ik zou hem mijn motor geven”

KTM-ster Pedro Acosta zegt dat hij zijn teamgenoot Brad Binder een MotoGP-zitje voor 2027 zou aanbieden als hij dat kon, en benadrukt dat maar weinig coureurs zo hard hebben gewerkt als de Zuid-Afrikaan, ondanks zijn recente moeizame periode.

Binder, ooit een vaste waarde in KTM’s groeiende MotoGP-programma, heeft steeds minder opties om volgend jaar op de grid te blijven, nu zijn contract eind 2026 afloopt.

De Oostenrijkse fabrikant kondigde onlangs een volledig nieuwe fabrieksbezetting voor volgend jaar aan, met de komst van Fabio di Giannantonio en Alex Marquez van Ducati op basis van hun recente prestaties.

Ook bij satellietteam Tech3 is er mogelijk geen plek voor Binder, nu huidig Honda-rijder Luca Marini naar voren komt als favoriet voor het zitje dat bedoeld is voor een ervaren rijder.

Hoewel Binder een enorm aandeel had in het succesverhaal van KTM, met een titel in Moto3 en twee overwinningen in de koningsklasse voor het merk in zijn eerste jaren, kelderde zijn vorm begin 2025, samenvallend met Acosta’s komst naar het fabrieksteam, waardoor zijn toekomst onzeker is.

Maar ondanks dat hij de moeilijke periode van zijn teamgenoot van dichtbij heeft meegemaakt, vindt Acosta dat Binder nog altijd een plek op de MotoGP-grid verdient.

"Ik zou Brad absoluut een MotoGP-motor geven. Waarom? Er zijn maar heel weinig mensen, dat zeg ik je, die er zoveel moeite in hebben gestoken als hij," zei hij.

Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing, Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

"Maar om de een of andere reden krijgt hij niet de resultaten die hij verdient, maar ik zou hem absoluut een MotoGP-motor geven."

Gevraagd of hij bij Tech3 de voorkeur zou geven aan Binder boven Marini, zei de Spanjaard: "Moeilijk te zeggen, maar ik zou hem een motor geven, zo niet bij Tech3, dan bij elk team."

Hij voegde toe: "Ik zou hem overal een motor geven. Ik zou hem zelfs degene geven waarop ik nu rijd."

Binder over 2027

Binder hield de kaarten tegen de borst over zijn toekomst en benadrukte dat hij zijn plannen voor 2027 nog aan het uitwerken is.

Toen Acosta’s opmerkingen aan hem werden voorgelegd, zei hij: "Ik vind dat idee van Pedro wel mooi. Maar laten we zien. Ik weet het niet. Het hangt nog een beetje in de lucht. In de komende paar weken zullen we de zaken veel duidelijker weten."

Gevraagd of hij kansen in het World Superbike-kampioenschap overwoog, voegde Binder toe: "Mijn manager rent rond en doet zijn werk. Dus we moeten zien wat er gebeurt.

"Het is duidelijk: als er één deur sluit, gaat er een andere open. Dus laten we zien wat we kunnen vinden. En dan nemen we van daaruit een beslissing."

Alex Marquez, KTM Photo by: KTM Images

Acosta steunt KTM-line-up voor 2027

Acosta trad in de voetsporen van Binder, kwam voort uit het rijdersontwikkelingsprogramma van het merk in de juniorcategorieën voordat hij de fabrieksaanval in de koningsklasse ging aanvoeren.

Zijn samenwerking met het in Mattighofen gevestigde merk komt echter na 2026 tot een einde, wanneer hij zich bij regerend wereldkampioen Marc Marquez voegt in een sterrenbezetting bij Ducati.

Maar Acosta gelooft dat KTM bij de start van het reglement van 2027 in capabele handen zal blijven, met twee van de best presterende rijders op de grid die volgend jaar bij het team komen. Alex Marquez eindigde als tweede in de stand van 2025 en boekte dit jaar een dominante overwinning in de Spaanse GP, terwijl Di Giannantonio in 2026 Ducati’s beste puntenpakker is geweest, slechts 16 punten achter Aprilia’s kampioenschapsleider Jorge Martin.

"We zijn heel blij voor KTM - voor iedereen die erbij betrokken is, de rijders en het team," zei hij. "Ze gaan werken met supercompetente mensen in het kampioenschap, zoals Alex, die vorig jaar tweede werd, en Di Giannantonio, die het dit jaar heel goed doet.

"Ik denk dat de nieuwe categorie ook een begin met nieuw bloed verdient, dus we zijn blij voor beide kanten."