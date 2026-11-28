MotoGP GP van Valencia

Pedro Acosta verklaart moeizame sprint in Valencia na teleurstellende finish

Terwijl Bastianini liet zien dat KTM de snelheid had om op het podium te eindigen, kon fabriekskopman Acosta slechts drie punten binnenhalen

Rachit Thukral Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 28 nov 2026, 17:52

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Pedro Acosta van KTM wees na een lastige laatste sprint van het MotoGP-seizoen 2026 in Valencia op een gebrek aan grip aan de voorkant en een te hoge bandenspanning.

Acosta kende zaterdag een moeilijke dag op het Circuit Ricardo Tormo. Hij kwam in de kwalificatie niet verder dan een teleurstellende tiende startplek, om in de sprint nog zevende te worden.

Dat resultaat was extra teleurstellend omdat Tech3-rijder Enea Bastianini als beste niet-Aprilia-rijder derde werd, terwijl ook Brad Binder en Pol Espargaro punten pakten. Daarmee bleek hoe competitief de RC16 in Valencia was.

Acosta zei dat hij in Valencia moeite had met het gedrag van zijn voorste Michelin-band, waardoor hij in de kwalificatie grip tekortkwam.

Zijn problemen werden vervolgens groter doordat KTM de bandenspanning te hoog zette, waarschijnlijk om dat eerdergenoemde probleem tegen te gaan. Daardoor eindigde hij op meer dan vijf seconden van zijn Tech3-stalgenoot Bastianini.

Gevraagd wat er in de kwalificatie mis was gegaan, zei Acosta: “Geen grip in de banden. Ik had het hele weekend een heel slecht gevoel met de voorband.

"Ik merk een groot verschil tussen de ene band en de andere. We moeten iets verbeteren, want het is niet normaal dat de ene band vaak meer tractie heeft.

Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / Getty Images

“Het is beter met een band die al tien ronden oud is dan met een nieuwe. Zo is het.”

Acosta legde ook uit hoe de hoge bandenspanning hem in de sprint parten speelde, vooral omdat hij een groot deel van de race midden in het veld reed.

“We probeerden de perfecte spanning [voor de kwalificatie] te kiezen en in de race was het ook zo. Te hoge spanning aan de voorkant…”, klaagde hij.

"Ik pushte heel hard, en met tien man voor me… tja, zo was het.

“Hij blokkeerde al op het rechte stuk. Er komt een moment dat je de bocht induikt en gewoon niet kunt sturen, je kunt niet sturen, je kunt niet sturen... Nou, ik heb gedaan wat ik kon. Ik zoek niet meer naar een verklaring”, besloot hij.

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