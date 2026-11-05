MotoGP GP van Qatar

Pedro Acosta tekent Monster als persoonlijke sponsor

Acosta maakt voor 2027 de overstap van KTM naar Ducati.

Germán Garcia Casanova

Gepubliceerd: 5 nov 2026, 14:00

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Pedro Acosta heeft Monster Energy als persoonlijke sponsor vastgelegd voorafgaand aan zijn overstap naar Ducati voor het MotoGP-seizoen 2027.

Een bericht op sociale media met een video met beelden van de open zee en een nieuw logo dat speelt met het profiel van een haai en het woord 'Acosta', bevestigde dat in aanloop naar het begin van het weekend van de Grand Prix van Qatar.

Acosta, die in de kleuren van Red Bull KTM Factory Racing en met Red Bull-sponsoring in verschillende klassen heeft gereden, beëindigt die samenwerking na zes jaar met het merk in het wereldkampioenschap - de laatste drie in de koningsklasse.

Hij werd in 2019 tweede in de Red Bull Rookies Cup voordat hij in 2020 de titel won. In 2021 promoveerde hij naar het wereldkampioenschap Moto3 met het Ajo KTM Red Bull-team, won het kampioenschap en stapte in 2022 met dezelfde structuur over naar Moto2, waar hij opnieuw de titel pakte met zeven overwinningen en 14 podiumplaatsen.

In 2024 maakte hij zijn MotoGP-debuut bij het satellietteam Tech 3 KTM Red Bull, waarna hij vorig jaar naar het fabrieksteam overstapte.

Gedurende zijn periode daar is Red Bull nooit de persoonlijke sponsor van Acosta geweest, en heeft het hem evenmin betaald om het logo op zijn pet, helm of racepak te dragen; hij viel al die tijd onder een overeenkomst met KTM om de sponsors van de fabrikant uit Mattighofen te tonen.

Maar door zijn overstap naar Ducati heeft Acosta een persoonlijk sponsorcontract kunnen tekenen met een van de belangrijkste concurrenten van Red Bull. Monster sponsort het Ducati-team en heeft een contract met het team tot eind 2027, op welk moment zowel het Italiaanse team als de coureur een stap zal moeten zetten.

Acosta wordt bij Ducati teamgenoot van Marc Marquez, de Spaanse kampioen die de persoonlijke sponsoring die hij had met Red Bull - uit de tijd dat hij Honda HRC-rijder was - moest opgeven om voor Ducati te kunnen tekenen.

Geruchten suggereren dat Red Bull over twee jaar bij het team uit Bologna zou kunnen instappen, informatie die niet is bevestigd.

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- Het Motorsport.com-team

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