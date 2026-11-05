MotoGP GP van Qatar
Pedro Acosta tekent Monster als persoonlijke sponsor
Acosta maakt voor 2027 de overstap van KTM naar Ducati.
Germán Garcia Casanova
Gepubliceerd: 5 nov 2026, 14:00
Kopieer link
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op WhatsApp
Deel op LinkedIn
Deel op Pinterest
Deel op Viber
Toevoegen als voorkeursbron
Pedro Acosta heeft Monster Energy als persoonlijke sponsor vastgelegd voorafgaand aan zijn overstap naar Ducati voor het MotoGP-seizoen 2027.
Een bericht op sociale media met een video met beelden van de open zee en een nieuw logo dat speelt met het profiel van een haai en het woord 'Acosta', bevestigde dat in aanloop naar het begin van het weekend van de Grand Prix van Qatar.
Acosta, die in de kleuren van Red Bull KTM Factory Racing en met Red Bull-sponsoring in verschillende klassen heeft gereden, beëindigt die samenwerking na zes jaar met het merk in het wereldkampioenschap - de laatste drie in de koningsklasse.
Hij werd in 2019 tweede in de Red Bull Rookies Cup voordat hij in 2020 de titel won. In 2021 promoveerde hij naar het wereldkampioenschap Moto3 met het Ajo KTM Red Bull-team, won het kampioenschap en stapte in 2022 met dezelfde structuur over naar Moto2, waar hij opnieuw de titel pakte met zeven overwinningen en 14 podiumplaatsen.
In 2024 maakte hij zijn MotoGP-debuut bij het satellietteam Tech 3 KTM Red Bull, waarna hij vorig jaar naar het fabrieksteam overstapte.
Gedurende zijn periode daar is Red Bull nooit de persoonlijke sponsor van Acosta geweest, en heeft het hem evenmin betaald om het logo op zijn pet, helm of racepak te dragen; hij viel al die tijd onder een overeenkomst met KTM om de sponsors van de fabrikant uit Mattighofen te tonen.
Maar door zijn overstap naar Ducati heeft Acosta een persoonlijk sponsorcontract kunnen tekenen met een van de belangrijkste concurrenten van Red Bull. Monster sponsort het Ducati-team en heeft een contract met het team tot eind 2027, op welk moment zowel het Italiaanse team als de coureur een stap zal moeten zetten.
Acosta wordt bij Ducati teamgenoot van Marc Marquez, de Spaanse kampioen die de persoonlijke sponsoring die hij had met Red Bull - uit de tijd dat hij Honda HRC-rijder was - moest opgeven om voor Ducati te kunnen tekenen.
Geruchten suggereren dat Red Bull over twee jaar bij het team uit Bologna zou kunnen instappen, informatie die niet is bevestigd.
We willen jouw mening!
Wat zou jij graag willen zien op Motorsport.com?
Doe mee aan onze 5 minuten durende enquête.
- Het Motorsport.com-team
Reacties lezen en plaatsen
Lees ook :
Deel of bewaar dit artikel
Kopieer link
Deel op Facebook
Deel op Twitter
Deel op WhatsApp
Deel op LinkedIn
Deel op Pinterest
Deel op Viber
Net binnen
Jorge Martin fit verklaard voor training tijdens Grand Prix van Qatar
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Qatar
Jorge Martin fit verklaard voor training tijdens Grand Prix van Qatar
Hoe jong kan een Formule 1-wereldkampioen eigenlijk zijn?
Formule 1
F1 Formule 1 4 min
Hoe jong kan een Formule 1-wereldkampioen eigenlijk zijn?
Pedro Acosta tekent Monster als persoonlijke sponsor
MotoGP
MGP MotoGP
GP van Qatar
7 min
Pedro Acosta tekent Monster als persoonlijke sponsor
Max Verstappen grapt over grootste verschil tussen Antonelli en zichzelf: "Hij spreekt Italiaans!"
Formule 1
F1 Formule 1
GP van Mexico
2 u
Max Verstappen grapt over grootste verschil tussen Antonelli en zichzelf: "Hij spreekt Italiaans!"
Vorig artikel Honda wijst Jake Dixon aan als vervanger van Joan Mir voor GP van Qatar
Volgend artikel Jorge Martin fit verklaard voor training tijdens Grand Prix van Qatar
Beste reacties
Er zijn nog geen reacties. Wil je er één schrijven?
Bekijk alle reacties en praat mee
Meer van
Germán Garcia Casanova
Honda wijst Jake Dixon aan als vervanger van Joan Mir voor GP van Qatar
MotoGP
MotoGP
GP van Maleisië
4 u
Honda wijst Jake Dixon aan als vervanger van Joan Mir voor GP van Qatar
Alex Márquez herstelt thuis na schouderoperatie
MotoGP
MotoGP
GP van Qatar
2 d
Alex Márquez herstelt thuis na schouderoperatie
Hoe Marc Marquez in Qatar de MotoGP-titel van 2026 kan veiligstellen
MotoGP
MotoGP
GP van Maleisië
4 d
Hoe Marc Marquez in Qatar de MotoGP-titel van 2026 kan veiligstellen
Meer van
Pedro Acosta
MotoGP GP van Maleisië: Pedro Acosta verslaat Marc Marquez in spannende sprint
MotoGP
MotoGP
GP van Maleisië
5 d
MotoGP GP van Maleisië: Pedro Acosta verslaat Marc Marquez in spannende sprint
Acosta snel, maar met ‘vreselijk gevoel’ in training GP van Maleisië
MotoGP
MotoGP
GP van Maleisië
5 d
Acosta snel, maar met ‘vreselijk gevoel’ in training GP van Maleisië
Hoe Pedro Acosta met zijn unieke rijstijl het verschil maakt bij KTM
MotoGP
MotoGP 1 m
Hoe Pedro Acosta met zijn unieke rijstijl het verschil maakt bij KTM
Meer van
KTM Factory Racing
Hoe MotoGP-teams en coureurs zich organiseren voor hun reis naar Qatar
MotoGP
MotoGP
GP van Maleisië
3 d
Hoe MotoGP-teams en coureurs zich organiseren voor hun reis naar Qatar
MotoGP-rijders voeren druk op in laatste poging Qatar Grand Prix te vermijden
MotoGP
MotoGP
GP van Maleisië
4 d
MotoGP-rijders voeren druk op in laatste poging Qatar Grand Prix te vermijden
Waarom spanningen tussen MotoGP en rijders oplopen door Qatar-kwestie
MotoGP
MotoGP
GP van Qatar
5 d
Waarom spanningen tussen MotoGP en rijders oplopen door Qatar-kwestie
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Er zijn twee opties:
- Word abonnee
- Schakel je adblocker uit
Word nu lid Al geabonneerd? Log hier in
Adblocker al uitgeschakeld?
Ververs de pagina
Beheer alerts
Abonneer