Overslaan naar hoofdinhoud

Meld je gratis aan

  • Snel toegang tot je favoriete artikelen

  • Stel alerts in voor breaking news en je favoriete coureurs

  • Laat je horen met de reactiemodule

Aanbevolen voor jou

Foto's: De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in beeld

MotoGP
GP van Thailand
Foto's: De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in beeld

Acosta vond straf Márquez overbodig: "Dit is wat MotoGP spannend maakt"

MotoGP
GP van Thailand
Acosta vond straf Márquez overbodig: "Dit is wat MotoGP spannend maakt"

Officieel: FIA grijpt eerder dan verwacht in tegen F1-motorentruc Mercedes

Formule 1
Wintertest Bahrein II
Officieel: FIA grijpt eerder dan verwacht in tegen F1-motorentruc Mercedes

WK-stand MotoGP 2026: Acosta grijpt leiding met eerste sprintzege

MotoGP
GP van Thailand
WK-stand MotoGP 2026: Acosta grijpt leiding met eerste sprintzege

Uitslag: Sprintrace MotoGP Grand Prix van Thailand

MotoGP
GP van Thailand
Uitslag: Sprintrace MotoGP Grand Prix van Thailand

Acosta wint MotoGP-sprint Thailand na controversiële straf Marc Márquez

MotoGP
GP van Thailand
Acosta wint MotoGP-sprint Thailand na controversiële straf Marc Márquez

MotoGP tijden: Het vroege tijdschema voor de seizoensopener in Thailand

MotoGP
GP van Thailand
MotoGP tijden: Het vroege tijdschema voor de seizoensopener in Thailand

Tweede rij voor Veijer in Moto2-kwalificatie Thailand, Agius op pole

Moto2
Buriram
Tweede rij voor Veijer in Moto2-kwalificatie Thailand, Agius op pole
MotoGP GP van Thailand

Acosta vond straf Márquez overbodig: "Dit is wat MotoGP spannend maakt"

Pedro Acosta keek na de MotoGP-sprintrace in Thailand raar op van de straf die Marc Márquez kreeg voor zijn laatste inhaalactie. Zelf is Márquez vooral geïrriteerd door de timing van de straf.

Bjorn Smit
Bjorn Smit
Gepubliceerd:
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing, Marc Marquez, Ducati Team

Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

De eerste sprintrace van het MotoGP-seizoen 2026 heeft meteen voor controverse gezorgd. Na de vroege crash van leider Marco Bezzecchi leverden Pedro Acosta en Marc Márquez een prachtig duel om de overwinning in de korte race in Thailand. De jonge KTM-rijder ging meermaals voorbij aan de regerende wereldkampioen, die iedere keer een passend antwoord leek te hebben.

Ook de inhaalactie van Acosta in de voorlaatste ronde werd gepareerd door Márquez, die de leiding in de laatste bocht heroverde met een blockpass. Hij leek vervolgens als winnaar uit de bus te komen, maar de stewards besloten anders. Zij oordeelden dat Márquez te ver ging met zijn laatste inhaalactie en besloten dat hij de plek terug moest geven aan Acosta, die hierdoor zijn eerste zege als MotoGP-rijder boekte.

Meer over de sprintrace:

Direct na de finish van de sprintrace liet Ducati-teammanager Davide Tardozzi al weten de straf veel te zwaar te vinden. Ook Acosta had niet verwacht dat Márquez een straf zou krijgen. "Nee, daarom vroeg ik me ook af wat er gaande was toen ik de finish passeerde", liet de eerste kampioenschapsleider van 2026 weten. Hij vond de inhaalactie van Márquez niet over de limiet.

"Ik had zeker hetzelfde gedaan. Dit is namelijk wat de MotoGP spannend maakt", verklaarde Acosta. "Uiteindelijk zijn het deze gevechten en dit soort momenten die je je blijft herinneren. Voor de fans was het een leuke race."

Bij Márquez was er vanzelfsprekend sprake van enige onvrede over de straf die hij kreeg toebedeeld. De Ducati-rijder vond dat hij de blockpass perfect uitvoerde en wees ook naar een vergelijkbare inhaalactie die Acosta eerder in de race plaatste in de laatste bocht. "Toen hij me inhaalde, kwam ik wat omhoog, vertraagde ik en bereidde ik het uitkomen van de bocht voor", zei hij. "Als ik op dat moment had ingestuurd, had ik eraf gelegen."

Marc Márquez laat Pedro Acosta voor gaan bij de finish van de sprintrace in Thailand.

Marc Márquez laat Pedro Acosta voor gaan bij de finish van de sprintrace in Thailand.

Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Wat Márquez vooral stoorde aan de straf die hij kreeg, was de manier waarop die gecommuniceerd werd. "Als je de regels strikt wil naleven, veel straffen wil uitdelen en veel berichten naar de motoren wil sturen: doe dat vooral, maar doe het wel goed. Waarom duurt het anderhalve minuut voordat ik het bericht krijg?", vroeg Márquez zich af.

"Laat het me weten bij het uitkomen van bocht 3, of wacht en bekijk het incident na afloop van de race met beide rijders. Nu kreeg ik het bericht bij het uitkomen van bocht 11. Ik heb de straf gerespecteerd, want als je dat niet doet, wordt die volgens mij omgezet in drie seconden tijdstraf."

Ondanks de onvrede over zijn straf zag Márquez, die als tweede eindigde in de sprintrace, geen reden om een gesprek aan te knopen met hoofdsteward Simon Crafar. "Nee, ik ben geen steward, maar ik ben een rijder. Ik zeur nooit en ik zal ook nooit zeuren. Ik ga mijn rijstijl aanpassen aan wat nodig is voor de motor én het kampioenschap."

Deel of bewaar dit artikel

Net binnen

Foto's: De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in beeld

MotoGP
GP van Thailand
Foto's: De zaterdag van de MotoGP GP van Thailand in beeld

Acosta vond straf Márquez overbodig: "Dit is wat MotoGP spannend maakt"

MotoGP
GP van Thailand
Acosta vond straf Márquez overbodig: "Dit is wat MotoGP spannend maakt"

Officieel: FIA grijpt eerder dan verwacht in tegen F1-motorentruc Mercedes

Formule 1
Wintertest Bahrein II
Officieel: FIA grijpt eerder dan verwacht in tegen F1-motorentruc Mercedes

WK-stand MotoGP 2026: Acosta grijpt leiding met eerste sprintzege

MotoGP
GP van Thailand
WK-stand MotoGP 2026: Acosta grijpt leiding met eerste sprintzege
Vorig artikel WK-stand MotoGP 2026: Acosta grijpt leiding met eerste sprintzege

Beste reacties

Meer van
Bjorn Smit

Uitslag: Sprintrace MotoGP Grand Prix van Thailand

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
Uitslag: Sprintrace MotoGP Grand Prix van Thailand

Acosta wint MotoGP-sprint Thailand na controversiële straf Marc Márquez

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
Acosta wint MotoGP-sprint Thailand na controversiële straf Marc Márquez

MotoGP tijden: Het vroege tijdschema voor de seizoensopener in Thailand

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
MotoGP tijden: Het vroege tijdschema voor de seizoensopener in Thailand
Meer van
Marc Márquez

Waarom Marc Márquez met aeropakket GP24 aan MotoGP-seizoen 2026 begint

MotoGP
MotoGP
GP van Thailand
Waarom Marc Márquez met aeropakket GP24 aan MotoGP-seizoen 2026 begint

Marc Márquez legt uit waarom hij zijn contract nog niet heeft verlengd

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Marc Márquez legt uit waarom hij zijn contract nog niet heeft verlengd

Aprilia slaat terug: Bezzecchi snelste in Buriram, Márquez-broers onderuit

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Aprilia slaat terug: Bezzecchi snelste in Buriram, Márquez-broers onderuit
Meer van
KTM Factory Racing

Ondanks progressie KTM ziet Pedro Acosta: "Ducati en Aprilia indrukwekkend"

MotoGP
MotoGP
Officiële test Buriram
Ondanks progressie KTM ziet Pedro Acosta: "Ducati en Aprilia indrukwekkend"

Waarom MotoGP-teams nog amper rijders aangekondigd hebben voor 2027

MotoGP
MotoGP
Waarom MotoGP-teams nog amper rijders aangekondigd hebben voor 2027

KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"

MotoGP
MotoGP
Honda HRC launch
KTM bemoedigd na eerste testdag: "Zwakke punten voor het eerst aangepakt"