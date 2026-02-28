Acosta vond straf Márquez overbodig: "Dit is wat MotoGP spannend maakt"

De eerste sprintrace van het MotoGP-seizoen 2026 heeft meteen voor controverse gezorgd. Na de vroege crash van leider Marco Bezzecchi leverden Pedro Acosta en Marc Márquez een prachtig duel om de overwinning in de korte race in Thailand. De jonge KTM-rijder ging meermaals voorbij aan de regerende wereldkampioen, die iedere keer een passend antwoord leek te hebben.

Ook de inhaalactie van Acosta in de voorlaatste ronde werd gepareerd door Márquez, die de leiding in de laatste bocht heroverde met een blockpass. Hij leek vervolgens als winnaar uit de bus te komen, maar de stewards besloten anders. Zij oordeelden dat Márquez te ver ging met zijn laatste inhaalactie en besloten dat hij de plek terug moest geven aan Acosta, die hierdoor zijn eerste zege als MotoGP-rijder boekte.

Meer over de sprintrace: MotoGP Acosta wint MotoGP-sprint Thailand na controversiële straf Marc Márquez

Direct na de finish van de sprintrace liet Ducati-teammanager Davide Tardozzi al weten de straf veel te zwaar te vinden. Ook Acosta had niet verwacht dat Márquez een straf zou krijgen. "Nee, daarom vroeg ik me ook af wat er gaande was toen ik de finish passeerde", liet de eerste kampioenschapsleider van 2026 weten. Hij vond de inhaalactie van Márquez niet over de limiet.

"Ik had zeker hetzelfde gedaan. Dit is namelijk wat de MotoGP spannend maakt", verklaarde Acosta. "Uiteindelijk zijn het deze gevechten en dit soort momenten die je je blijft herinneren. Voor de fans was het een leuke race."

Bij Márquez was er vanzelfsprekend sprake van enige onvrede over de straf die hij kreeg toebedeeld. De Ducati-rijder vond dat hij de blockpass perfect uitvoerde en wees ook naar een vergelijkbare inhaalactie die Acosta eerder in de race plaatste in de laatste bocht. "Toen hij me inhaalde, kwam ik wat omhoog, vertraagde ik en bereidde ik het uitkomen van de bocht voor", zei hij. "Als ik op dat moment had ingestuurd, had ik eraf gelegen."

Marc Márquez laat Pedro Acosta voor gaan bij de finish van de sprintrace in Thailand. Foto door: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Wat Márquez vooral stoorde aan de straf die hij kreeg, was de manier waarop die gecommuniceerd werd. "Als je de regels strikt wil naleven, veel straffen wil uitdelen en veel berichten naar de motoren wil sturen: doe dat vooral, maar doe het wel goed. Waarom duurt het anderhalve minuut voordat ik het bericht krijg?", vroeg Márquez zich af.

"Laat het me weten bij het uitkomen van bocht 3, of wacht en bekijk het incident na afloop van de race met beide rijders. Nu kreeg ik het bericht bij het uitkomen van bocht 11. Ik heb de straf gerespecteerd, want als je dat niet doet, wordt die volgens mij omgezet in drie seconden tijdstraf."

Ondanks de onvrede over zijn straf zag Márquez, die als tweede eindigde in de sprintrace, geen reden om een gesprek aan te knopen met hoofdsteward Simon Crafar. "Nee, ik ben geen steward, maar ik ben een rijder. Ik zeur nooit en ik zal ook nooit zeuren. Ik ga mijn rijstijl aanpassen aan wat nodig is voor de motor én het kampioenschap."