Acosta sluit shakedown Sepang als snelste af ondanks crash

Na enkele uren op een droge baan kon de klok rond 15.00 uur lokale tijd weer gelijkgezet worden, want net als op vrijdag begon het flink te plenzen. Alle rijders konden de pitbox dus weer opzoeken en het wachten tot een droge periode begon. Dat wachten duurde echter dusdanig lang dat de testdag er vroegtijdig op zat door de hoosbuien. Doordat er 's nachts al regen was gevallen begon de laatste testdag al later dan gepland, waardoor het aantal gereden ronden beperkt bleef. Op dag 1 van de shakedown was het Dani Pedrosa die de tijdenlijst aanvoerde, op dag 2 ging die eer naar Pol Espargaro. Op de derde en laatste dag van de shakedown was het spannend bovenaan, maar uiteindelijk was rookie Pedro Acosta met een rondetijd van 1.58.189 niet alleen de snelste van de dag, maar ook van de gehele shakedown. Wel ging hij nog onderuit toen hij het toch nog waagde op de natte baan, waardoor er geen sprake was van een perfecte dag voor de Moto2-kampioen.

De MotoGP-shakedown, die normaal gesproken is voorbehouden aan testrijders en rookies, staat dit jaar open voor coureurs van de concessiemerken Yamaha en Honda. De 19-jarige Acosta zette zijn beste tijd in de test waaraan dertien coureurs deelnamen, waaronder Fabio Quartararo, Joan Mir, Johann Zarco, Alex Rins en KTM-testrijders Pedrosa en Espargaro. Laatstgenoemde was ook op de derde dag heel snel en liet slechts 66 duizendsten van een seconde liggen ten opzichte van Acosta. Zarco was de nummer drie op de afsluitende dag met 1.58.400, gevolgd door Quartararo, Pedrosa, Mir, Rins en Luca Marini.

Ondanks de regenval werkten de Honda-rijders veel ronden af. Mir reed het Sepang International Circuit 47 keer rond. Nieuwe teamgenoot Marini werkte slechts één ronde minder af. Yamaha-testrijder Cal Cruthclow reed 42 ronden terwijl Zarco er 39 reed, één meer dan Quartararo. Voor KTM reed Pedrosa 32 ronden, Pol Espargaro was na 26 ronden klaar. De grootste kilometervreter van de dag was Lorenzo Savadori met 68 ronden.

Nu de shakedown voorbij is gaat de focus van de teams al naar de officiële testdagen van 6 tot en met 8 februari. Opnieuw vormt Sepang dan het decor van de test, maar dan zullen alle rijders van de partij zijn.

Uitslag MotoGP shakedowntest Sepang - zaterdag