Acosta: Rijderssituatie Ducati lijkt wel een televisiesoap

Voorafgaand aan de Italiaanse Grand Prix zou Jorge Martín ingelicht zijn dat hij vanaf 2025 voor het fabrieksteam van Ducati racet. Daags na het treffen in Mugello is de situatie echter compleet anders, want om Marc Márquez binnen de gelederen te houden is besloten om hem juist naast Francesco Bagnaia te zetten. Zowel Martín als Enea Bastianini, die momenteel fabrieksrijder van Ducati is, zal door dit besluit na het huidige seizoen vertrekken bij de Italiaanse fabrikant. Het is de volgende twist in een saga die eigenlijk sinds de start van het MotoGP-seizoen al loopt.

"Uiteindelijk lijkt dit gebeuren bij Ducati net een soap. Ieder weekend hebben we een ander antwoord, maar niemand weet echt iets", concludeerde Pedro Acosta dan ook tijdens het MotoGP-weekend in Mugello. Die uitspraak deed de jonge Spanjaard na een vraag over een mogelijke komst van Márquez naar een van de KTM-teams, mocht Ducati het fabriekszitje reserveren voor Martín. "Dat weet ik niet, dat moet je Pit [Beirer, sportief directeur van KTM] vragen. Ik weet niet of zoiets mogelijk is." Wel kon Acosta al aangeven dat een plekje in het fabrieksteam van KTM er hoe dan ook niet in zat voor Márquez. "Ik word de teamgenoot van Brad, hij staat tot 2026 onder contract."

Overstap naar KTM-fabrieksteam voelt als thuiskomen

Zaterdag werd bekend dat Acosta volgend jaar promotie maakt naar het fabrieksteam van KTM. De rijder uit Mazarrón heeft pas zeven Grands Prix ervaring opgedaan bij GasGas Tech3, maar desondanks heeft de Oostenrijkse fabrikant genoeg gezien om hem in 2025 naast Brad Binder te zetten. "Ik ben blij met het team waar ik dit jaar voor race, met alles wat ze me gegeven hebben en ook met het maken van de stap naar het fabrieksteam om weer in het oranje te gaan racen", vertelde Acosta over zijn meerjarige deal bij KTM, waar hij Jack Miller vervangt.

"Ik ben blij. Ze hebben me een foto laten zien van toen ik in 2020 in Valencia mijn eerste contract tekende om in de Moto3 te debuteren. Ik zag eruit als een kind", vervolgde Acosta. "Kijk hoe hard we gewerkt hebben om er te komen, maar ook hoe snel we op het punt zijn gekomen waar we nu staan. Het is als thuiskomen om weer me weer in het oranje te kleden. Dat was een van de doelstellingen voor dit jaar als alles zou verlopen zoals we hoopten. Ik ben blij dat ik mijn hele team er naartoe te brengen en om alle steun te zien die ze geven om dichter bij de nummer één te komen. Alle moeite die we allebei doen, betaalt zich uit."