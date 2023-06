Pedro Acosta maakt in 2024 overstap naar MotoGP met KTM

Het contract van Pedro Acosta bevat wel een ontsnappingsclausule voor het geval het Oostenrijkse merk hem geen stoeltje in de MotoGP kan bieden. De Spanjaard gebruikt deze op het moment dat er geen plek is bij KTM. "We willen KTM de eerste kans geven om met hen door te stromen naar de MotoGP, los van de opties die opgenomen zijn in de overeenkomst tussen beide partijen", zegt Albert Valera, manager van 19-jarige coureur. "KTM is altijd goed geweest voor Pedro. Hij is heel dankbaar."

Met deze beslissing, die Acosta voor eind juni aan KTM moest laten weten, ligt de bal nu bij het team, dat iets moet bedenken om hem in 2024 een RC16 te geven. Aangezien Acosta onder geen beding overweegt om door te gaan in de Moto2. Tot de race in Frankrijk, halverwege mei, was KTM van mening dat Acosta nog een jaar Moto2 zou moeten doen. In Mugello en Duitsland won de rijder echter op indrukwekkende wijze, waardoor KTM zich realiseerde dat het met nog een extra Moto2-seizoen, een jaar zou verliezen. Daarom zijn ze in Mattighofen nu al op zoek naar een manier om de getalenteerde Moto3-kampioen van 2021 onder te brengen in de hoofdklasse van de sport. Mensen dicht bij de coureur vinden dat KTM het uitstekend doet in de MotoGP en dat het zonde zou zijn om over te stappen naar een ander team, nu succes nadert.

Voor Acosta is de overstap naar de MotoGP, met de fabrikant die de deuren naar het kampioenschap voor hem opende, een manier om het in hem gestelde vertrouwen terug te betalen. Hij ziet het tevens als een enorme uitdaging om te proberen de eerste MotoGP-kampioen op een KTM te worden. Acosta heeft zeker het natuurlijke talent om het beetje dat de RC16 mist om voor het kampioenschap te vechten goed te maken.

Opties voor KTM

Momenteel is het Oostenrijkse merk in de MotoGP actief met Brad Binder en Jack Miller. Beide heren hebben een contract tot eind 2024. KTM heeft daarom maar twee opties: Acosta overplaatsen naar het satellietteam GasGas, wat zou kunnen gebeuren als een van de twee rijders, Pol Espargaró, die nog een jaar onder contract staat, of Augusto Fernández, waarvan zijn overeenkomst eind 2023 stopt, om wat voor reden dan ook vertrekken. De optie die het KTM-management op dit moment het meest aanspreekt, is dat de promotor van het kampioenschap het startveld voor 2024 openstelt en hen twee plaatsen geeft om een tweede satellietteam te runnen. Dat zou plek bieden aan Acosta en een andere rijder wiens naam op ieders netvlies in de paddock staat.