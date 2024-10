Acosta ontbreekt in MotoGP-race Australië na crash in sprintrace

Met MotoGP-weekend in Australië verliep voor Pedro Acosta al niet helemaal gesmeerd. In het eerste segment van de kwalificatie bleef hij steken op de vijfde tijd, waardoor hij als vijftiende aan de sprintrace moest beginnen - zijn slechtste startpositie van het seizoen. Tijdens de sprintrace klom de GasGas Tech3-rijder weliswaar op naar de elfde positie, maar vervolgens ging het in de slotfase helemaal mis. Acosta werd in bocht 6 van zijn KTM geworpen, viel uit en liep een kwetsuur aan zijn schouder op. Die ging bij de impact met het asfalt uit de kom.

Acosta werd zaterdag naar zijn hotel gestuurd in de wetenschap dat de MotoGP-artsen zondagochtend een oordeel zouden vellen over zijn fysieke gesteldheid. Voorafgaand aan de warm-up bleek dat de 20-jarige Spanjaard te veel last had van zijn schouder en dus werd hij niet fit verklaard. Tijdens de warm-up mocht Acosta zodoende al niet meer opstappen en het houdt ook in dat hij later vandaag de Australische Grand Prix mist. Het is de eerste keer dat hij een MotoGP-race aan zich voorbij moet laten gaan sinds hij eerder dit jaar in Qatar zijn debuut maakte. De verwachting is dat hij door enkele rustige behandelingen vrijdag weer fit genoeg is om aan de trainingen voor de Grand Prix van Thailand te beginnen.

Bezzecchi mag wel racen

Acosta was niet de enige rijder met een sterretje achter zijn naam wat betreft deelname aan de Grand Prix van Australië. Na zijn zware crash met Maverick Viñales in de slotfase van de sprintrace oordeelden de artsen dat ook Marco Bezzecchi voorafgaand aan de zondagse actie beoordeeld moest worden. De Italiaan van VR46 werd wel fit genoeg bevonden en verschijnt later op zondag dus gewoon aan de start van de race op Phillip Island. Wel is duidelijk dat Bezzecchi het in de race niet gemakkelijk gaat krijgen. Hoewel hij vanaf de vierde positie aan de wedstrijd over 27 ronden mag beginnen, heeft hij een long lap-straf gekregen voor het veroorzaken van de hogesnelheidscrash met Viñales.