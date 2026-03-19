Acosta nuchter over WK-leiding: "We horen niet bovenaan te staan"

Met wereldtitels in de Moto3 en Moto2 op zak weet Pedro Acosta al hoe het is om als kampioenschapsleider aan een raceweekend te beginnen. Toch wordt hij dit weekend met een nieuwe situatie geconfronteerd, want voor het eerst in zijn MotoGP-loopbaan begint hij als leider in de koningsklasse aan een evenement. In dit geval gaat het bovendien om een nieuw evenement, want de MotoGP is voor het eerst sinds 2004 in Brazilië.

Zelf benadert Acosta het raceweekend op Autódromo Internacional Ayrton Senna op dezelfde manier als hij normaal ook doet. "Het verandert weinig, want we zouden eigenlijk niet in deze positie moeten zijn", erkent de KTM-rijder. "We gaan verder met hetzelfde werk als waar we in Thailand mee bezig waren. De intentie is om in de top-vijf te staan en zo min mogelijk fouten te maken, want dat geeft me misschien meer kansen op zondag."

"Het is heel fijn om jezelf bovenaan de stand van de MotoGP te zien staan, maar dat is nu niet ons doel", vervolgt Acosta, die weet dat hij zijn benadering niet hoeft te veranderen. "Ik moet blijven doen wat ik doe. Ik was heel blij met de race die ik in Thailand heb gereden, want ik maakte niet de fouten die ik vorig jaar wel maakte. We moeten echter op deze voet verdergaan."

Hij heeft in de MotoGP nog geen Grand Prix gewonnen, maar wel staat Pedro Acosta aan de leiding van het kampioenschap. Foto door: Qian Jun / MB Media via Getty Images

Dat doet Acosta dus op een voor hem compleet nieuw circuit in Goiânia. Voor het hele MotoGP-veld wordt het een kennismaking met een nieuwe baan, die in 1989 voor het laatst op de kalender stond. Dit houdt in dat iedereen op nul en zonder serieuze kennis van het circuit begint. Dat kan volgens Acosta in zijn voordeel spreken, al houdt hij zich op de vlakte wat betreft zijn verwachtingen voor dit weekend.

"Normaal zijn we best snel op nieuwe circuits, maar je weet het nooit. We moeten in VT1 kijken waar we staan en daarna een duidelijke doelstelling formuleren", aldus Acosta, die in Brazilië een voorsprong van zeven punten op Marco Bezzecchi mag verdedigen.

"We weten dat we niet bovenaan horen te staan in het kampioenschap, dus we moeten verdergaan met ons doel om altijd in de top-vijf te zitten en proberen om niet dezelfde fouten te maken die ik vorig jaar wel maakte in het eerste deel van het seizoen, toen ik veel crashte. Laten we kijken hoe het gaat in Brazilië, maar op dit moment heb ik geen serieuze verwachtingen."