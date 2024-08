Acosta nuchter na razendsnelle crash in MotoGP-training: "Here we go"

In de slotfase van de eerste vrije training voor de Oostenrijkse Grand Prix ging Pedro Acosta twee keer onderuit. De eerste was een rustige schuiver in bocht 2B, twee minuten later volgde met 300 kilometer per uur een val bij het aanremmen van bocht 4. Het 20-jarige talent van GasGas Tech3 reed op dat moment rond met een KTM RC16 die beschadigd was geraakt bij de eerste crash, maar de schade aan de fairing had volgens Acosta helemaal niets met de tweede crash te maken.

"Bij de eerste crash ging ik onderuit omdat de band ietwat koud was. De linkerkant van de band was kouder, omdat we niet veel bochten naar links hebben. Ik zag op mijn dashboard 'drie minuten' staan, dus ik wilde twee ronden rijden, proefstarts doen en naar de pits rijden. Daar zag ik geen gevaar in", vertelde Acosta na afloop van de vrijdagse actie. "Mijn idee was dat ik de band opnieuw moest opwarmen, dus ik reed weer langzaam door de chicane. Ik verwachtte echter niet dat de kern van de band zo koud zou worden. Het was zeker niet zo dat ik crashte omdat de fairing kapot was of omdat de rem vast sloeg. Maar op het moment dat ik de rem vastgreep, blokkeerde de voorkant."

Doordat Acosta zijn tweede crash van VT1 al bij het begin van de remzone voor bocht 4 meemaakte, gleed hij enkele honderden meters door over het asfalt richting de grindbak aan de buitenkant van de baan. Wat schoot er op dat moment door zijn hoofd? "Here we go", grapte Acosta, om daarna op serieuze toon te vervolgen: "Uiteindelijk hoop je in zo'n situatie dat het allemaal goed gaat. Op het moment dat ik de grond raakte, ging de motor er snel vandoor en ik gleed er achteraan. Ik voelde dat mijn rug een beetje begon te branden en ik zag dat de vonken mijn kant op kwamen, maar het is wat het is. Dit hoort bij racen en het leven. Misschien had ik het kunnen voorkomen, maar ik heb ook ervaring opgedaan."

In de tweede vrijdagse training crashte Acosta nogmaals, ditmaal in bocht 9. Desondanks deed de Spanjaard tot het laatste moment mee om rechtstreekse plaatsing voor Q2, waar hij uiteindelijk met 0.027 seconde verschil naast greep. Zelf denkt hij op de Red Bull Ring betere kansen te hebben om via Q1 door te dringen tot Q2 dan twee weken geleden in Silverstone. "Uiteindelijk moeten we te weten komen hoe we hier snel kunnen zijn", aldus Acosta. "Ik keek naar hoe Brad [Binder] aan zijn rondetijd kwam en er waren veel kleine dingen die hij goed uitvoerde. Het probleem is echter dat ik misschien iets miste qua afstelling, want ik verloor veel tijd tussen de crashes en daarna hadden we ook enkele problemen."