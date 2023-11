Het plan van KTM om Pedro Acosta in 2024 in de MotoGP te laten debuteren bestond al enkele jaren, maar tot vorige maand bleef onduidelijk of dat ook echt waargemaakt kon worden. De Oostenrijkse fabrikant had namelijk vijf rijders vastgelegd voor de vier MotoGP-zitjes bij het fabrieksteam en satellietteam GasGas Tech3. Uiteindelijk werd een oplossing gevonden, waardoor Pol Espargaro testrijder wordt en er bij Tech3 een plekje vrijkomt voor debutant Acosta.

Hoewel hij ogenschijnlijk lang in onzekerheid zat, twijfelde Acosta zelf geen moment dat hij in 2024 in de MotoGP zou racen. "Ik wist dat ik een plek had bij KTM, want ik had een getekend contract. Ik wist alleen nog niet bij welk team", vertelt de 19-jarige Spanjaard in de podcast Por Orejas van onze Spaanse collega's van Motorsport.com. "Ik maakte me geen zorgen, want het merk heeft me altijd gerespecteerd en de afgelopen drie jaar is onze relatie goed geweest. Ik ben blij en ik hoop dat we nog lang blijven samenwerken."

In 2024 debuteert Acosta in het satellietteam van KTM, waar hij de nieuwe teamgenoot van Augusto Fernandez wordt. Toch is GasGas Tech3 niet het eindstation dat hij voor ogen heeft in de koningsklasse. "Voor de middellange tot lange termijn is het natuurlijk mijn doel om fabrieksrijder van KTM te worden. Ik mag echter niet klagen, want ons team ontvangt nieuwe onderdelen en updates op hetzelfde moment. Dat is voor mij dus geen probleem. Ik zal mijn best doen om ze over die optie na te laten denken."

Geen doelstelling voor 2024 om druk te verminderen

Voordat het zover is, staat Acosta volgende week eerst een kennismaking met zijn nieuwe team te wachten. Die vindt op de dinsdag na de GP van Valencia plaats tijdens de eerste dag van de wintertests. "Ik kijk ernaar uit om op de motor te stappen en te zien hoe een MotoGP-team werkt", vervolgt Acosta, die vorig jaar al kennismaakte met de KTM RC16 tijdens een test in Jerez. "Maar ik ga rustig aan doen en ik ga niet gehaast te werk, want dat heeft mij vorig jaar de das omgedaan in mijn eerste Moto2-jaar. En als de resultaten komen, dan komen ze."

Daar waar de buitenwereld hoge verwachtingen heeft van Acosta, die in drie seizoenen in de Grands Prix al twee wereldtitels heeft behaald, probeert het toptalent zelf de druk juist van de ketel te halen. "Voor volgend jaar wil ik geen doelstelling voor mezelf formuleren. Vorig jaar ging dat namelijk helemaal verkeerd in mijn eerste jaar Moto2. Ik legde mezelf veel druk op, want ik wilde winnen", aldus Acosta. "Ik ga mezelf de tijd geven om te leren en de motor en het kampioenschap te leren kennen, zodat ik echt competitief kan zijn zodra dat moment komt."